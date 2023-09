Italie: l'Inter assomme l'AC Milan et marque l'histoire du derby milanais

L'attaquant français de l'Inter Milan Marcus Thuram célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué le deuxième but de son équipe pendant le match de Serie A entre l'Inter Milan et l'AC Milan au stade San Siro à Milan le 16 septembre 2023

L'Inter a marqué l'histoire du derby de la Madonnina samedi avec une démonstration (5-1) contre l'AC Milan, et a envoyé un message fort à ses autres rivaux pour le titre.

Jamais, dans la longue histoire du derby milanais, l'Inter avait remporté cinq duels consécutifs, toutes compétitions confondues, face à l'AC Milan.

C'est chose faite depuis cette 4e journée du Championnat d'Italie, avec la manière, dans une 238e édition à sens unique où Marcus Thuram a martyrisé la défense de l'AC Milan.

Il fallait remonter à mars 1974 pour trouver trace d'une déroute des "Rossoneri" aussi cinglante, déjà 5-1 et déjà en championnat.

L'Inter a ouvert la marque dès la 5e minute sur un débordement de Thuram dont le centre, à sa deuxième tentative, a trouvé Federico Dimarco.

Le milieu intériste a servi dans la surface de réparation Henrikh Mkhitaryan, dont la reprise a trompé le gardien français de l'AC Milan Mike Maignan.

L'attaquant français de l'Inter Milan Marcus Thuram marque le deuxième but de son équipe lors du match de Serie A entre l'Inter Milan et l'AC Milan au stade San Siro de Milan le 16 septembre 2023 AFP

Le second but de l'Inter est un chef d’œuvre de Thuram (38e): trop court pour reprendre le centre d'un coéquipier sur un contre, l'international français s'est tranquillement replacé pour tromper Maignan d'une superbe frappe enveloppée.

Sous une pluie battante, l'AC Milan a réduit le score à 2-1 grâce à Rafael Leao (57e), mais Mkhitaryan a rapidement redonné deux buts d'avance aux siens (69e), avant un pénalty transformé par Hakan Calhanoglu (79e) et un dernier but de Davide Frattesi (90+3e).

"On a commencé cette saison de façon incroyable et on veut continuer", a déclaré Mkhitaryan sur la plateforme DAZN. "On est tous là pour le même but, à savoir décrocher une deuxième étoile" pour le 20e titre de champion de l'histoire du club.

"On peut mieux jouer"

"On était dans le match jusqu'au moment où on a concédé le 3e but. On peut mieux jouer, mais l'Inter nous a clairement été supérieur", a constaté l'entraîneur du Milan, Stefano Pioli, dont l'équipe est 3e avec 9 points.

Grâce à ce large succès, l'Inter poursuit son sans-faute depuis le coup d'envoi de la saison (12 pts) et a repris la place de leader, dont l'avait délogé la Juve.

La Juventus Turin a elle aussi fait forte impression en dominant la Lazio Rome 3 à 1, notamment grâce à un doublé de Dusan Vlahovic.

L'attaquant serbe de la Juventus Dusan Vlahovic célèbre après avoir marqué le troisième but de son équipe lors du match de Serie A entre la Juventus et la Lazio à Turin, le 16 septembre 2023 AFP

L'attaquant serbe a ouvert la marque dès la 10e minute en reprenant un centre tendu de Manuel Locatelli. Son deuxième but, à la 67e minute, est encore plus spectaculaire, au terme d'un slalom dans la défense romaine.

Federico Chiesa avait doublé la marque à la 26e minute pour permettre à la Juve de mener 2-0. Luis Alberto avait redonné espoir (64e) à son équipe, qui restait sur une victoire chez le champion Naples (2-1), avant que Vlahovic ne sonne le glas des espoirs romains avec son 4e but de la saison.

La Juventus Turin, sans Paul Pogba, suspendu à titre provisoire après un contrôle antidopage positif à la testostérone, est désormais 2e avec 10 points.

La Lazio, vice-championne d'Italie la saison dernière, est 15e avec trois points.