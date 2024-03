Italie: l'Inter contrariée, la Juventus sur les nerfs

L'Inter Milan a vu sa série de dix victoires consécutives prendre fin, face à Naples qui a arraché le nul (1-1) à San Siro dimanche, tandis que la Juventus Turin, tenue en échec à domicile par le Genoa (0-0), est au bord de la crise de nerfs.

Mauvaise semaine pour l'Inter: quatre jours après son élimination en 8e de finale de la Ligue des champions aux tirs au but par l'Atlético Madrid, les joueurs de Simone Inzaghi ont perdu leurs premiers points de l'année 2024.

Ils ont pourtant pris l'avantage à la 43e minute grâce Matteo Darmian, mais le Napoli, sans son buteur Victor Osimhen, resté sur le banc, a égalisé sur une tête de Juan Jesus (81e).

Les Nerazzurri restent largement en tête du championnat avec 14 points d'avance sur l'AC Milan, vainqueur plus tôt à Verone (3-1), et foncent vers le 20e titre de champion de eur histoire.

Mais ce nul stoppe leur impressionnante dynamique alors qu'ils pouvaient viser le record de 17 victoires consécutives, déjà propriété de l'Inter depuis 2006-07.

Avec ses 76 points, et neuf matches encore à disputer, l'Inter peut encore marquer l'histoire de la Serie A avec le record de points empochés en une saison (102 par la Juventus en 2013-14).

"On est un peu déçus, on a fait une seule erreur qui nous coûte le but (..) La semaine a été chargée avec un match dur contre Bologne, 120 minutes contre l'Atletico et pour finir ce match contre le champion en titre qui est une belle équipe", a souligné Inzaghi.

L'attaquant de la Juventus Turin Federico Chiesa (à gauche) lors du match opposant son équipe au Genoa le 17 mars 2024 à Turin AFP

Contre le Genoa, la Juventus a touché deux fois les poteaux, par Samuel Iling-Junior (67e) et Moise Kean (90e), mais a surtout fait une nouvelle démonstration de son inefficacité.

7 points en 8 matches

Depuis le 27 janvier, les Bianconeri n'ont remporté qu'un match et ont concédé trois défaites pour un bilan calamiteux de sept points en huit matches.

Cette mauvaise passe commence à peser sur le moral des joueurs: mécontent d'être remplacé, Federico Chiesa a eu un geste d'humeur en sortant du terrain, tandis que Dusan Vlahovic a été exclu dans le temps additionnel après un second avertissement pour contestation.

L'entraîneur de la Juventus Turin Massimiliano Allegri lors du match du Championnat d'Italie entre son équipe et le Genoa le 17 mars 2024 à Turin AFP

Après la rencontre conclue sous les sifflets de leurs supporters, Massimiliano Allegri s'en est pris lui à un consultant de la chaîne Sky Sport: "Faites-moi des questions intelligentes", lui a-t-il lancé, agacé, avant de conclure leur échange d'un "Vous n'êtes pas là pour comprendre, juste pour poser des questions".

"Je ne suis pas inquiet (...) Même s'il n'y a pas eu de victoire, on a fait selon moi un pas dans la bonne direction", a estimé ensuite sur la plateforme DAZN l'entraîneur de la Juve, très contesté par les tifosi.

Au rythme où son équipe avance depuis un mois et demi, et ce malgré le retour dimanche d'Adrien Rabiot entré à l'heure de jeu après avoir manqué deux matches sur blessure à un orteil, l'objectif Ligue des champions pourrait être vite en danger.

La Juve, 3e avec 59 points, ne compte plus que cinq longueurs d'avance sur Bologne (4e) et huit sur la Roma (5e), vainqueur de Sassuolo (1-0) pour sa 7e victoire en neuf matches de Serie A depuis l'arrivée de Daniele De Rossi.

Le match entre l'Atalanta et la Fiorentina a été reporté peu avant son coup d'envoi en raison de l'hospitalisation en urgence du directeur général de la "Viola", Joe Barone, dans "un état grave mais stable", a annoncé le club toscan dans la soirée.