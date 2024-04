Italie: l'Inter Milan, champion en fête

L'Inter Milan a fêté son titre de champion d'Italie, conquis en début de semaine, avec une victoire face au Torino (2-0) et un défilé dans les rues de Milan devant des dizaines de milliers de ses tifosi.

L'Inter, assuré d'être sacré pour la 20e fois de son histoire depuis son succès (2-1) dans le derby face à l'AC Milan lundi, a signé sa 28e victoire en 34 matches grâce à un doublé de Hakan Calhanoglu (56e et 60e sur pénalty).

Le milieu de l'Inter Milan Hakan Calhanoglu après son deuxième but face au Torino le 28 avril 2024 à San Siro AFP

Les Nerazzurri ont souffert en première période, le Torino s'offrant les deux occasions les plus nettes grâce au Colombien Duvan Zapata (15e et 17e).

Mais l'exclusion d'Adrien Tameze peu après la pause, a changé la physionomie du match: le défenseur camerounais du Torino a été exclu pour avoir fauché juste avant la surface de réparation Henrix Mkhitaryan qui filait au but.

L'Inter a encore accru son avance sur ses deux grands rivaux, l'AC Milan et la Juventus qui se sont neutralisés 0-0 samedi: le Milan, 2e, accuse 19 points de retard et la Juve, 3e, 24 points !

L'arbitre Maria Sole Ferrieri Caputi, assistée de Tiziana Trasciatti et de Francesca Di Monte avant le match entre l'Inter Milan et le Torino le 28 avril 2024 à San Siro AFP

L'équipe de Simone Inzaghi peut battre d'ici la fin de la saison, le 26 mai, plusieurs records de Serie A, dont celui de l'écart le plus important entre un champion et son dauphin (22 pts entre l'Inter et l'AS Rome en 2006-07)

"Nous sommes convaincus que ce groupe de joueurs peut jouer à très haut-niveau pendant encore longtemps", a prévenu Massimiliano Farris, l'adjoint d'Inzaghi.

Retour de Ndicka

La rencontre était arbitrée par un trio exclusivement féminin, formé par Maria Sole Ferrieri Caputi, assistée de Tiziana Trasciatti et Francesca Di Monte, une première en Serie A.

Les joueurs de l'Inter Milan défilent dans les rues de Milan après leur titre de champion d'Italie le 28 avril 2024 à Milan AFP

A l'issue du match, les nouveaux champions d'Italie ont pris place dans deux bus qui, entourés par des milliers de tifosi nerazzurri déchaînés, avancent doucement dans les rues de Milan.

Ils devraient rallier le "Duomo", la cathédrale de la métropole lombarde en centre-ville, en début de soirée.

Bologne qui pouvait revenir à la hauteur de la Juventus Turin, a été tenu en échec à domicile (1-1) par l'Udinese, dirigée pour la première fois par le champion du monde 2006 Fabio Cannavaro.

Bologne reste 4e (63 pts) et peut rêver de Ligue des champions, mais reste sous la menace de l'AS Rome (5e, 58 pts) et de l'Atalanta (7e, 54 pts et deux matches en moins) qui affrontent en début de soirée respectivement Naples (8e) et Empoli (15e).

La Roma enregistre à cette occasion le retour de son défenseur franco-ivoirien Evan Ndicka, victime d'un malaise en plein match le 14 avril dernier et autorisé à reprendre la compétition, les examens ayant mis en évidence qu'il ne souffrait d'aucun problème cardiaque.