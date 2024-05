Italie: l'Inter plébiscité, Inzaghi meilleur entraîneur, Martinez meilleur joueur

L'Inter Milan, sacré champion d'Italie pour la 20e fois, a monopolisé les distinctions de la Ligue italienne vendredi avec les trophées de meilleur entraîneur pour Simone Inzaghi et de meilleur joueur pour Lautaro Martinez.

Inzaghi, 48 ans, succède à Luciano Spalletti, sacré champion d'Italie aux commandes de Naples la saison dernière.

Le technicien italien, en poste à l'Inter depuis 2021, a été distingué par un jury composé de directeurs de publications sportives, a indiqué la Lega Serie A qui n'a pas précisé le résultat des votes.

"Cette distinction ne pouvait revenir qu'à Simone Inzaghi", a estimé le patron de la Ligue italienne, Luigi De Siervo, cité dans un communiqué.

"Il fait désormais partie des entraîneurs les plus importants de la scène internationale et a réalisé avec son équipe un parcours quasiment parfait, avec la meilleure attaque, la meilleure défense et une série de 28 matches consécutifs sans défaite", a-t-il rappelé.

Le titre de meilleur joueur de la saison a été decerné "après analyses des données et statistiques de la saison" au capitaine argentin de l'Inter, Lautaro Martinez, largement en tête du classement des buteurs avec 24 réalisations avant la fin du championnat ce week-end.

L'attaquant de l'Inter Milan Lautaro Martinez avec le trophée de champion d'Italie le 19 mai 2024 à San Siro AFP

"Sa saison a été extrordinaire en terme de rendement et de leadership", a souligné Luigi De Siervo.

Deux autres joueurs de l'Inter ont été distingués, Alessandro Bastoni et Hakan Calhanoglu, avec le titre respectivement de meilleur défenseur et de meilleur milieu de terrain de Serie A.

Vlahovic meilleur attaquant

L'attaquant néerlandais de Bologne Joshua Zirkzee, très convoité, est le meilleur joueur de moins de 23 ans tandis que Michele Di Gregorio (Monza) va recevoir le trophée de meilleur gardien de but et Dusan Vlahovic (Juventus) celui de meilleur attaquant.

L'Inter a survolé la saison 2023-24 avec 29 victoires, six nuls et seulement deux défaites en championnat. Il dispose avant le terme de la 38e et dernière journée du Championnat d'Italie dimanche de 19 points d'avance sur son dauphin, l'AC Milan.

L'avant-centre de la Juventus Dusan Vlahovic au stade olympique de Rome, le 15 mai 2024, élu meilleur attaquant de la Serie A AFP/Archives

L'Inter a également remporté la Supercoupe d'Italie, mais a été éliminé dès les 8e de finale de la Ligue des champions dont elle avait été finaliste la saison dernière et de la Coupe d'Italie, dont elle était double tenante du titre.

Le nouveau champion d'Italie en titre a changé cette semaine de propriétaire: il appartient désormais à Oaktree qui a succédé au groupe chinois Suning qui n'a pas pu rembourser un prêt de 275 millions d'euros contracté auprès du fonds américain.

Oaktree a précisé vendredi avoir pris le contrôle de 99,6% du capital du club nerazzuro.

Les tifosi de l'Inter ont de leur côté découvert ce vendredi que les prix des abonnements pour les matches à San Siro la saison prochaine, décidés avant l'arrivée d'Oaktree, avaient progressé de 12 à 23% par rapport à la saison 2023-24.