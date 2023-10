Italie: l'Inter repasse en tête, Thuram surclasse Lukaku

L'Inter est repassé en tête du Championnat d'Italie en battant l'AS Rome (1-0) grâce à Marcus Thuram qui a pris le dessus sur Romelu Lukaku, conspué pour son retour à San Siro, tandis que Naples et l'AC Milan se sont neutralisés (2-2).

Sous les yeux de son père Lilian, champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000 avec les Bleus passé par Parme (1996-2001) et la Juventus (2001-06), Thuram a inscrit son quatrième but en Serie A sous le maillot de l'Inter, en reprenant à bout portant un centre de Federico Dimarco (81e).

L'international français avait manqué de peu l'ouverture du score plus tôt, mais sa reprise à la 15e minute avait été stoppée par le gardien romain Rui Patricio et sa tête avait frôlé ensuite la transversale (48e).

L'Inter a dominé cette rencontre, mais a bien failli se faire surprendre sur l'une des rares occasions romaines, un coup de tête de Bryan Cristante (65e) repoussé par Yann Sommer au prix d'un plongeon spectaculaire.

Lukaku, remplacé numériquement par Thuram à la pointe de l'attaque de l'Inter, ne s'est jamais mis en position de marquer contre son ancien club, où il a passé trois saisons, dont 2022-23.

"Infâme traitre"

L'attaquant de la Roma Lokelu Lukaku (g) sur le terrain de l'Inter, le 29 octobre 2023 à Milan AFP

Comme ils l'avaient annoncé, les ultras de l'Inter ont réservé un accueil bruyant à l'international belge qu'ils accusent de trahison après avoir refusé une offre de l'Inter, pour repartir à Chelsea qui l'a envoyé en prêt à la Roma.

Sur la route du stade empruntée par le car de la Roma, des tifosi avaient déployé sur un pont la banderole "Infame traître, Milan t'attend".

Ils n'ont pas pu en revanche distribuer des sifflets, après l'interdiction de la police milanaise, ce qui ne les a pas empêchés de siffler Lukaku à chaque ballon touché.

"Le contexte de ce match, cela ne m'intéresse pas, a balayé Thuram. On voulait prendre trois points, je voulais aider l'équipe, mission accomplie au terme d'une belle soirée dans une super ambiance".

"C'est un garçon qui bosse beaucoup, qui est très attentif aux détails sur le terrain et en dehors. Son intégration a été facilitée par sa maitrise de l'italien et par les efforts de ses coéquipiers", a déclaré son coach Simone Inzaghi

"L'équipe a bien préparé le match, sans se concentrer uniquement sur Lukaku. J'ai vu une équipe lucide et patiente", a poursuivi l'entraîneur de l'Inter.

Doublé de Giroud

Grâce à ce huitième succès, l'Inter a repris la tête du classement avec 25 points et dispose de deux points d'avance sur la Juve (23 pts), vainqueur 1-0 la veille de Hellas Vérone (16e).

Le leader a vu en plus deux de ses rivaux directs pour le titre, Naples et l'AC Milan, perdre des points au terme d'un nul emballant (2-2).

L'attaquant de l'AC Milan Olivier Giroud auteur d'un doublé à Naples, à la fin du match le 29 octobre 2023 AFP

Le Milan, surclassé par le PSG (3-0) en Ligue des champions, a dominé la première période, avec un doublé d'Olivier Giroud, muet depuis la 3e journée.

La sortie de Christian Pulisic, blessé, à la pause a redistribué les cartes et Naples en a profité pour marquer deux buts spectaculaires par Matteo Politano et Giacomo Raspadori.

Le champion en titre reste 4e, mais accuse désormais sept longueurs de retard sur le leader. L'AC Milan est 3e, à trois points de son grand rival.

"On aurait dû marquer davantage lors de cette première période qu'on a dominée, c'est vraiment dommage de repartir avec un seul point", a souligné Stefano Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan.

Plus tôt dans la journée, le promu Cagliari avait signé sa première victoire en renversant Frosinone 4 à 3, avec deux buts dans le temps additionnel, après avoir été mené 3 à 0.

L'équipe sarde a doublé en 90 minutes son total de points (6 pts, 19e) et abandonné la dernière place (4 pts) à la Salernitana, battue 1 à 0 par le Genoa vendredi.