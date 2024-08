Italie: l'Inter sur sa lancée, l'AC Milan et la Juventus pour se relancer

Deux mois après la piteuse prestation de sa Nazionale à l'Euro-2024, l'Italie retrouve avec appétit la Serie A à partir de samedi avec un grand favori, l'Inter, et deux rivaux, l'AC Milan et la Juventus Turin, profondément remaniés après un dernier exercice décevant.

Si la Nazionale, éliminée dès les 8e de finale de l'Euro allemand par la Suisse (2-0), n'a guère fait honneur à son titre de championne d'Europe conquis en 2021, l'Inter ne devrait pas connaître pareille mésaventure.

La saison n'a pas encore débuté que le champion d'Italie en titre a déjà signé un beau succès: il est parvenu après de longues négociations à convaincre son buteur et capitaine Lautaro Martinez, très courtisé, de prolonger son contrat jusqu'en 2029.

Avec l'Argentin, vainqueur cet été de la Copa America, et le Français Marcus Thuram, auteur d'une première saison convaincante en Serie A à défaut d'avoir brillé durant l'Euro, le club nerazzurro a conservé l'un des duos les plus prolifiques d'Europe.

L'entraîneur de l'Inter Milan Simone Inzaghi fêté par ses joueurs le 28 avril 2024 à Milan AFP/Archives

Rien ne semble pouvoir perturber l'Inter, pas même un soudain changement de propriétaire en mai quand le consortium chinois Suning, incapable de rembourser un emprunt contracté auprès d'Oaktree, a dû laisser le contrôle du club lombard au fonds d'investissement américain.

Un champion d'Europe à Milan

Et pour rassurer leurs tifosi, les nouveaux propriétaires ont rapidement prolongé le contrat de leur entraîneur Simone Inzaghi et finalisé les arrivées de l'Iranien Mehdi Taremi et du Polonais Piotr Zielinski.

Avant d'affronter le Genoa samedi, l'Inter espère devenir la première équipe depuis la Juve, sacrée championne de façon ininterrompue entre 2012 et 2020 à conserver son titre: "On a vu ces dernières années que les champions en titre ont rencontré des difficultés à enchaîner deux titres, il faudra jouer encore mieux (que la saison dernière) et être encore plus concentré", a toutefois prévenu Inzaghi.

Rélégués respectivement à 19 et 23 points de l'Inter à l'issue d'une saison 2023-24 mouvementée, l'AC Milan et la Juve ont eu la même intersaison chargée avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur et de nombreux changements dans leur effectif.

L'entraîneur de l'AC Milan Paulo Fonseca durant un match amical contre le Real Madrid le 31 juillet 2024 à Chicago AFP/Archives

Pour remplacer Stefano Pioli, en bout de course, le Milan a jeté son dévolu sur Paulo Fonseca, passé par la Roma (2019-21) et Lille (2022-24)

"Pour nous, c'est un technicien de top niveau sinon on ne l'aurait pas pris", a justifié Zlatan Ibrahimovic, le conseiller spécial du propriétaire américain de l'AC Milan, pour rassurer des supporters guère enthousiasmés par ce recrutement.

Pour remplacer son meilleur buteur, le Français Olivier Giroud, parti au Los Angeles FC, le Milan s'est offert l'Espagnol Alvaro Morata, capitaine de la Roja lors de son enthousiasmant Euro-2024.

Motta fait l'unanimité

A Turin en revanche le choix des dirigeants de la Juve de recruter Thiago Motta au poste d'entraîneur fait l'unanimité.

L'entraîneur de la Juventus Turin Thiago Motta durant le match amical de son équipe face à l'Atlético Madrid le 11 août 2024 à Goteborg TT NEWS AGENCY/AFP/Archives

L'ancien joueur du Paris SG a bousculé la saison dernière les cadors à la tête de Bologne qui, grâce à lui, participera pour la première fois de son histoire à la Ligue des champions.

Pour tourner la page Massimiliano Allegri, licencié pour son comportement outrancier lors de la finale -- gagnée contre l'Atalanta -- de Coupe d'Italie, Motta, 41 ans, a prévenu plusieurs titulaires indiscutables aux yeux de son prédécesseur qu'il ne comptait pas sur eux.

Exit donc Federico Chiesa, Wojciech Szczesny, Weston McKennie, Arkadiusz Milik tandis qu'Adrien Rabiot n'a (pour l'instant ?) pas accepté de signer un nouveau contrat.

La "Vieille Dame", toujours mal en point financièrement comme ses deux grands rivaux, a dépensé 50 millions d'euros pour Douglas Luiz (Aston Villa) et s'est offert le très convoité Khephren Thuram (Nice).

La séduisante Atalanta de Gian Piero Gasperini, lauréate de la Ligue Europa 2024, peut continuer à jouer les trouble-fêtes: pour compenser la longue absence sur blessure de Gianluca Scamacca, elle a recruté un autre international italien, resté lui aussi muet durant l'Euro, Mateo Retegui.

Après sa castrophique saison 2023-24 conclue en 10e position après trois changements d'entraîneur, Naples espère rejouer les premiers rôles grâce à son nouvel et expérimenté entraîneur, Antonio Conte, tandis que son buteur Victor Osimhen, très convoité l'été dernier, est pour l'instant toujours napolitain...