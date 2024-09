Italie: Naples contrarie la Juventus dans son stade

La Juventus Turin a enchaîné un troisième nul consécutif après avoir été tenue en échec à domicile par Naples (0-0) lors de la 5e journée du Championnat d'Italie, samedi.

Quatre jours après sa démonstration en Ligue des champions contre le PSV Eindhoven (3-1), la Juve peut s'estimer heureuse de ce nul au terme d'un duel d'une grande intensité.

C'est Naples, désormais entraîné par Antonio Conte, qui s'est créé les occasions les plus nettes par Romelu Lukaku (45+1e), dont la tête à bout portant a été détournée in extremis par Michele Di Gregorio, et une frappe de Matteo Politano, juste au-dessus de la transversale turinoise (55e).

Au classement de la Serie A dominée provisoirement par l'inattendu Torino (11 pts), vainqueur à Vérone vendredi (3-2), Naples reste 3e (10 pts) et la Juventus 4e (9 pts).

Dans l'après-midi de samedi, le promu Venise a signé sa première victoire de la saison face au Genoa (2-0) et a bondi à la 14e place (4 pts).

L'affiche de cette 5e journée est programmée dimanche (20h45): l'Inter, championne en titre et 6e (8 pts), reçoit son grand rival, l'AC Milan (10e, 5 pts), dont l'entraîneur Paulo Fonseca est sous pression après le mauvais début de saison de son équipe, humiliée à domicile par Liverpool (3-1) mardi.