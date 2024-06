Italie: Naples et Conte s'associent pour rebondir

Naples, champion d'Italie 2023, a choisi Antonio Conte, au chômage depuis plus d'un an, pour rebondir après une catastrophique saison 2023-24 terminée à la 10e place et sans qualification européenne pour la première fois depuis 2010.

"Benvenuto Antonio!", a écrit le président et propriétaire du Napoli Aurelio De Laurentiis sur le réseau social X mercredi, en légende d'une photo montrant Conte en train de signer son contrat.

Dans le communiqué publié peu après par Naples, Conte a fait part de ses "joie et émotion à l'idée de s'asseoir sur le banc bleu": "Je peux promettre une chose, je vais donner mon maximum pour faire grandir cette équipe et ce club".

De Laurentiis a lui présenté son entraîneur comme "un coach de haut-niveau, un leader qui va nous permettre de nous reconstruire après la conclusion d'un cycle (...) un nouveau chapitre de l'histoire du Napoli débute", a-t-il estimé.

Selon la presse italienne, Conte, 54 ans, s'est engagé avec Naples jusqu'en 2027, avec un salaire annuel de huit millions d'euros.

L'ancien sélectionneur italien est le cinquième entraîneur du Napoli sur les douze derniers mois après Luciano Spalletti, parti après le titre de champion 2023, Rudi Garcia, limogé en novembre, Walter Mazzarri, remercié en février, et Francesco Calzona, recruté pour finir la saison.

Quatre titres de champion d'Italie

Le Napoli a vite été lâché par l'Inter Milan, l'AC Milan et la Juventus dans la course à sa propre succession en raison notamment de son incapacité à briller devant son exigeant public du stade Diego-Armando-Maradona avec seulement six victoires en championnat, sept toutes compétitions confondues.

Alors qu'il avait survolé la saison 2022-23, le club parthénopéen, éliminé en 8e de finale de la Ligue des champions par le FC Barcelone, a terminé à 41 points de l'Inter avec une équipe quasiment inchangée !

Pour tourner la page de cette saison calamiteuse, en termes de résultats, de jeu pratiqué et d'image, Naples s'offre un entraîneur de renom qui a remporté quatre titres de champion d'Italie (trois avec la Juventus, un avec l'Inter), un titre de champion d'Angleterre et une Coupe d'Angleterre avec Chelsea.

Sa dernière expérience à Tottenham a toutefois laissé un souvenir mitigé: après avoir rejoint le club du nord de Londres, il l'avait conduit à la 4e place de la Premier League en 2021-22, avant une seconde saison minée par des problèmes de santé et une défiance de ses joueurs qui l'ont conduit à démissionner en mars 2023.

"Kvara" restera, restera pas ?

Son passage à la tête de l'Italie entre 2014 et 2016 est tout aussi contrasté: sa Nazionale a éliminé l'Espagne, tenant du titre, en 8e de finale de l'Euro-2016 (2-0), avant de chuter en quarts de finale face à l'Allemagne aux tirs au but (1-1 a.p. 6 tab à 5).

L'ancien milieu de terrain emblématique de la Juventus (1991-2004) traine la réputation de technicien de caractère, ce qui pourrait faire des étincelles avec l'omniprésent Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis avait déjà tenté de recruter Conte en cours de saison dernière pour succéder à Garcia.

Le nouvel entraîneur du Napoli va perdre selon toute vraisemblance le Nigérian Victor Osimhen, convoité par tous les cadors européens l'été dernier, beaucoup moins en vue cette saison.

L'autre atout offensif napolitain, le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia serait lui convoité par le Paris SG, assure la presse italienne, mais Conte a déjà mis son véto à la cession d'un joueur qu'il considère comme essentiel.

La Serie A va connaître un grand chambardement en ce mois de juin au niveau de ses entraîneurs, avec la Juventus Turin, l'AC Milan, Bologne ou encore Monza, en quête d'un entraîneur.

Le suspense est très limité pour la Juve et l'AC Milan qui devraient nommer dans les jours à venir respectivement Thiago Motta (ex-Bologne) et Paulo Fonseca (Lille).