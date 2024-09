Italie: Naples neutralise la Juventus et prend confiance

Il faudra compter sur Naples cette saison dans le Championnat d'Italie: après la catastrophique défense de son titre la saison dernière, le Napoli a conforté son statut de prétendant aux premiers rôles en frustrant (0-0) la Juventus Turin dans son stade, samedi.

Pour ses retrouvailles avec son ancien club, comme joueur (1991-2004) puis comme entraîneur (2011-14), Antonio Conte n'a pas fait de sentiment.

L'ex-sélectionneur de l'Italie, aux commandes du Napoli depuis juin, a infligé à la Juve un troisième nul consécutif dans un duel d'une grande intensité.

C'est même son équipe qui s'est créée les occasions les plus nettes par Romelu Lukaku (45+1e), dont la tête à bout portant a été détournée in extremis par Michele Di Gregorio, et une frappe de Matteo Politano, juste au-dessus de la transversale turinoise (55e).

Sous sa direction, le Napoli, qui a connu trois entraîneurs la saison dernière pour finir à une piètre 10e place, vient d'engranger dix points lors de ses quatre derniers matches.

L'entraîneur de Naples Antonio Conte après le nul (0-0) de son équipe face à la Juventus en Championnat d'Italie le 21 septembre 2024 à Turin AFP

"On peut encore mieux jouer, mais on a été l'équipe la plus dangereuse, ce n'est jamais facile de venir ici", a constaté Conte.

Quatre jours après sa démonstration en Ligue des champions contre le PSV Eindhoven (3-1), la Juve espérait renouer avec la victoire en championnat après des 0-0 à domicile face à l'AS Rome et à Empoli.

Si l'équipe de Thiago Motta n'a toujours pas encaissé de but en championnat, elle a encore manqué d'inspiration en attaque, à l'image de Dusan Vlahovic, guère en vue.

"Ce résultat ne me satisfait pas, mais on va dans la bonne direction", a assuré Motta.

Au classement de la Serie A dominée provisoirement par l'inattendu Torino (11 pts), vainqueur à Vérone vendredi (3-2), Naples reste 3e (10 pts) et la Juventus 4e (9 pts).

Dans l'après-midi de samedi, le promu Venise a signé sa première victoire de la saison face au Genoa (2-0) et a bondi à la 14e place (4 pts).

L'affiche de cette 5e journée est programmée dimanche (20h45): l'Inter, champion en titre et 6e (8 pts), reçoit son grand rival, l'AC Milan (10e, 5 pts), dont l'entraîneur Paulo Fonseca est sous pression après le mauvais début de saison de son équipe, humiliée à domicile par Liverpool (3-1) mardi.