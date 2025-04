Italie: Naples passe en tête, l'Inter craque encore

Naples a pris les commandes du Championnat d'Italie en surclassant le Torino (2-0) dimanche, quelques heures après la chute à domicile de l'Inter Milan face à l'AS Rome (1-0).

La 34e journée a peut-être scellé le sort d'une Serie A indécise comme rarement: à quatre journées du terme de la saison, le Napoli (74 pts) est le nouveau leader avec trois points d'avance sur l'Inter (71 pts).

L'équipe d'Antonio Conte, déjà en tête de la 6e à la 14e journées, puis de la 19e à la 25e journées, a repris son destin en main grâce à un doublé de Scott McTominay (7e, 41e).

"Il faut rester calme et relax, prendre les matches les uns après les autres. Pour valider ce qu'on a fait aujourd'hui, il faudra gagner le prochain match et celui d'après, on verra alors où on en est", a temporisé l'Ecossais.

Pour empocher le quatrième scudetto de son histoire, deux ans après le dernier et un an après une saison 2023-24 catastrophique (10e), Naples devra prendre le meilleur sur quatre derniers adversaires nettement à sa portée, dont trois (Lecce, Parme et Cagliari) doivent encore assurer leur maintien.

Les Napolitains n'auront peut-être même pas à réussir un sans-faute, tant leurs rivaux milanais semblent au bout du rouleau.

Troisième défaite de suite pour l'Inter

Rien ne va plus en effet pour l'Inter qui a concédé face à la Roma une troisième défaite consécutive, du jamais-vu depuis que Simone Inzaghi en est l'entraîneur.

Battue à Bologne (1-0) le week-end dernier en Serie A, humiliée par l'AC Milan en demi-finale de la Coupe d'Italie (3-0) mercredi, son équipe n'a pas réussi à répondre au but de Matias Soulé (22).

Le milieu de l'Inter Milan Hakan Calhanoglu à la lutte avec les milieux de l'AS Rome Manu Koné et Bryan Cristante lors de la 34e journée du Championnat d'Italie, le 27 avril 2025 à San Siro AFP

L'absence sur blessure de Marcus Thuram et l'inefficacité de ses doublures, Marko Arnautovic ce dimanche, n'expliquentpas tous les maux actuels de l'Inter.

Sa défense, son habituel point fort, a concédé au moins un but lors des neuf derniers matches.

Autre mauvaise nouvelle pour l'Inter, Benjamin Pavard s'est blessé à la cheville gauche et est incertain pour le choc contre le Barça en demi-finale aller de la Ligue des champions.

L'entraîneur de l'Inter Milan Simone Inzaghi lors du match de la 34e journée du Championnat d'Italie contre l'AS Rome le 27 avril 2025 à San Siro AFP

"Trois défaites en une semaine, cela fait mal, nous ne sommes pas habitués à une telle série. C'était un match très important, mais on a manqué de lucidité. Il faut tenter de retrouver de l'énergie, on ira à Barcelone avec beaucoup de respect pour cette équipe, mais sans peur", a analysé Simone Inzaghi.

Si la course pour le titre s'est décantée, celle pour l'Europe reste très indécise.

Kolo Muani marque

Pas moins de cinq équipes, se tenant dans un mouchoir de trois points, peuvent encore décrocher la 4e place, la dernière qualificative pour la Ligue des champions.

Après son 18e match consécutif sans défaite en championnat, l'AS Rome est 6e (60 pts), avec deux points de retard sur la Juventus Turin qui est repassée 4e en battant Monza (2-0).

La Juve, réduite à dix juste avant la pause après l'exclusion de Kenan Yildiz pour avoir donné un coup de coude à un adversaire, s'est imposée grâce à Nico Gonzalez (11e) et Randal Kolo Muani (33e), son premier but depuis deux mois et demi.

La Fiorentina est encore dans le coup (8e, 59 pts) après son succès face à Empoli (2-1).

Monza est virtuellement en Serie B après le nul de Lecce (1-1) sur le terrain de l'Atalanta. La lanterne rouge qui n'a empoché que 15 points depuis août, accuse douze points de retard sur Lecce, premier non-relégable (17e).

À Bergame, les joueurs de Lecce portaient un maillot blanc frappé d'un ruban noir et du message "Aucune valeur, aucune couleur" destiné à la Ligue italienne qui a refusé d'accéder à la demande de report formulé par le club des Pouilles, endeuillé par le décès brutal d'un membre de son staff jeudi.