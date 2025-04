Italie: Naples répond à l'Inter et revient à trois points

Naples n'a pas craqué: relégué provisoirement à six points de l'Inter Milan, le Napoli a imité le leader du Championnat d'Italie en corrigeant le relégable Empoli (3-0), lundi en clôture de la 32e journée.

L'Ecossais Scott McTominay, avec un doublé (18, 61), et le Belge Romelu Lukaku (56) ont offert à l'équipe d'Antonio Conte sa vingtième victoire de la saison.

A six journées de la fin, le leader (71 pts), vainqueur de Cagliari (3-1) samedi, et son dauphin (68 pts) sont au coude à coude, séparés par trois points.

Mais le calendrier de l'Inter est très chargé en avril avec mercredi son quart de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich qu'il abordera avec un avantage d'un but (2-1 à l'aller en Allemagne).

Les Nerazzurri disputeront également la semaine prochaine la demi-finale retour de la Coupe d'Italie face à l'AC Milan (1-1 à l'aller).

Naples n'a en revanche plus qu'à se concentrer sur la Serie A et ne sera plus opposée qu'à des équipes de la seconde partie du tableau, quand l'Inter doit encore affronter Bologne (5e), la Roma (7e) et la Lazio (6e).