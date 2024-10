Italie: Naples reprend ses habitudes en tête

Après une saison dernière catastrophique, Naples se rapproche des sommets connus en 2022-23: elle a consolidé son statut de leader du Championnat d'Italie en enchaînant une quatrième victoire de suite, contre Lecce (1-0), samedi lors de la 9e journée.

Le Napoli d'Antonio Conte ne joue pas encore comme celui de Luciano Spalletti qui avait survolé la Serie A il y a deux ans et avait offert à ses tifosi un troisième "scudetto" après trente-trois ans d'attente, mais il gagne et ne semble plus douter.

Contre Lecce, bien décidé à faire oublier sa déroute à domicile du week-end dernier (6-0) contre la Fiorentina, Giovanni Di Lorenzo et ses coéquipiers ont souffert.

Ils ont dominé, mais il leur a fallu attendre la 73e minute pour prendre l'avantage quand Di Lorenzo a poussé en deux temps dans les filets le ballon repoussé par le gardien de Lecce après une tête de Scott McTominay.

Les joueurs de Naples après leur victoire face à Lecce (1-0) lors de la 9e journée d Championnat d'Italie le 26 octobre 2024 à Naples AFP

Le capitaine napolitain pensait avoir ouvert la marque dès la 26e minute, mais son but avait été invalidé, pour hors-jeu, par la VAR.

Romelu Lukaku, muet depuis trois semaines, a manqué deux grosses occasions, tandis que Khvicha Kvaratskhelia, ménagé, n'a eu qu'un gros quart d'heure en fin de match à se mettre sous la dent, sous se montrer dangereux.

Grâce à cette septième victoire cette saison, le Napoli totalise 22 points et est assuré de rester en tête du championnat après cette 9e journée.

Il peut même accroître son avance sur l'Inter (2e, 17 pts) et la Juventus Turin (3e, 16 pts) si ses deux poursuivants devaient se neutraliser lors du "derby d'Italie" dimanche (18h00) à San Siro.

Bologne - AC Milan reporté

L'équipe d'Antonio Conte va être fixée rapidement sur ses ambitions, puisqu'elle va affronter tour à tour l'AC Milan mardi, l'Atalanta le 3 novembre et l'Inter à San Siro le 10 novembre.

"Notre ambition, c'est de jouer chaque match pour les gagner, tous les matches dans ce championnat sont compliquées, peu importe qui nous affrontons, le plus important est de se concentrer sur nous", a prévenu Di Lorenzo.

Si la saison 2023-24 conclue à la 10e place par un effectif vite démoralisé après le passage de trois entraîneurs semble oubliée, Naples peut-elle déjà penser au titre ?

L'entraîneur de Naples Antonio Conte lors du match de Championnat d'Italie entre son équipe et Lecce le 26 octobre 2024 à Naples AFP

"On a gagné les matches qu'on devait gagner, a fait remarquer Conte. Maintenant on va aborder des matches sur des terrains où il est toujours difficile d'aller et contre des équipes qui, la saison dernière, nous avaient précédé de plus de vingt points".

Le Napoli n'avait plus remporté quatre matches consécutifs en championnat depuis janvier 2023.

Lors de son impressionnante saison 2022-23, l'équipe de Spalletti avait signé une série de huit victoires consécutives entre janvier et février 2023. Elle avait fait encore mieux entre septembre et décembre 2022 avec onze succès de suite qui avaient assommé la concurrence.

Initialement programmé ce samedi à 18h00, le match entre Bologne et l'AC Milan a été reporté, a priori en février, en raison des conditions météo.