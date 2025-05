Italie: onze ans après, l'AC Milan et Allegri se retrouvent

Massimiliano Allegri, alors entraîneur de la Juventus Turin, durant un match du Championnat d'Italie entre son équipe et la Fiorentina le 7 avril 2024 à Turin

L'AC Milan poussé au "Max", épisode 2: onze ans après leur séparation, Massimiliano Allegri et le club lombard ont remis le couvert vendredi avec, pour l'un comme pour l'autre, une furieuse envie de revanche.

Pour la deuxième fois de sa carrière, après un premier mariage entre 2010 et 2014, "Max" Allegri va entraîner le Milan, le club où il a décroché son premier titre de champion d'Italie, en 2011, dès sa première saison avec Zlatan Ibrahimovic, Robinho ou encore Gennaro Gattuso.

Après une saison 2024-25 proche du catastrophique, avec une 8e place en Serie A, une défaite en finale de la Coupe d'Italie et une élimination précoce de la Ligue des champions par Feyenoord, les dirigeants lombards espérent qu'Allegri refera le coup de 2011.

Ils lui ont fait signer un contrat de deux ans, avec une option pour une troisième année, lui garantissant selon la presse italienne un salaire annuel de cinq millions d'euros.

A 57 ans, Allegri qui était également convoité par Naples en cas de départ d'Antonio Conte, tient l'occasion de relancer une carrière injustement stoppée, selon lui, par un de ses spectaculaires coups de sang.

Massimiliano Allegri après son expulsion de la finale de la Coupe d'Italie entre la Juventus et l'Atalanta le 15 mai 2024 AFP/Archives

La dernière fois qu'il est apparu sur un banc de touche le 15 mai 2024, Allegri a certes conduit la Juventus à la victoire en Coupe d'Italie.

Rigueur tactique

Mais il avait été exclu durant cette finale pour avoir critiqué les arbitres, puis avait insulté l'un de ses dirigeants, avant de s'en prendre dans les couloirs du Stade olympique à un journaliste, ce qui lui valut d'être licencié quelques jours plus tard.

Son parcours à la tête des Bianconeri arrivait de toutes façons à son terme.

C'est avec le club le plus titré du football italien qu'il a entraîné à deux reprises, de 2014 à 2019, puis de 2021 à 2024 qu'Allegri est devenu l'un des entraîneurs les plus respectés de son pays.

Massimiliano Allegri lorsqu'il entraînait la Juventus Turin, durant le match de Championnat d'Italie entre l'AS Rome et son équipe le 5 mai 2024 au Stade olympique de Rome AFP/Archives

Il y a collectionné les titres et coups d'éclat: cinq championnats d'Italie, consécutifs (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), cinq éditions de la Coupe d'Italie (2015, 2016, 2017, 2018 et 2024) et deux finales, perdues, de la Ligue des champions (2015, 2017).

Comme Allegri est l'incarnation de l'entraîneur italien mettant l'accent sur la rigueur tactique et la discipline collective, ses équipes sont rarement spectaculaires, mais diablement efficaces.

L'AC Milan a bien besoin de réalisme après une saison de désillusions et d'erreurs de casting.

Nommé dans le plus grand scepticisme pour succéder à Stefano Pioli, le Portugais Paulo Fonseca a été remercié fin décembre alors que son équipe avait déjà perdu le contact avec Naples et l'Inter.

Son successeur et compatriote Sergio Conceiçao, licencié jeudi, avait commencé fort en remportant en janvier la Supercoupe d'Italie, premier trophée pour le club lombard depuis le scudetto 2022.

19 points de moins que Naples

Malgré un mercato hivernal alléchant, avec les arrivées de Kyle Walker, prêté par Manchester City, de Joao Felix, prêté par Chelsea, ou de Santiago Gimenez, cédé par Feyenoord pour 32 millions d'euros, le Milan n'a jamais repris de couleurs.

Il a terminé à 19 points du champion, Naples, et ne disputera la saison prochaine aucune compétition européenne pour la première fois depuis 2020.

Le club aux 19 titres de champion d'Italie et sept Ligue des champions, a souvent donné l'impression de naviguer à vue avec des divergences entre sa pléthorique direction sportive et son propriétaire-président américain Gerry Cardinale, conseillé par l'ex-terreur des surfaces Zlatan Ibrahimovic.

L'attaquant portugais de l'AC Milan Rafael Leao quitte le terrain après la cérémonie de la finale de la Coupe d'Italie contre Bologne, au stade olympique de Rome, le 14 mai 2025 AFP

Il lui a ainsi fallu plus de six mois pour trouver un directeur sportif, l'Albanais Igli Tare, ancien de la Lazio, dont l'arrivée a été officialisé en début de semaine.

Le duo Allegri-Tare n'a pas de temps à perdre.

Certains des cadres du vestiaire, comme Rafael Leao, Theo Hernandez, voire Mike Maignan, auraient des envies d'ailleurs après une saison où ils ont été souvent critiqués.

Les ultras milanais sont eux à bout de nerfs: ils ont manifesté plus d'une fois cette saison leur hostilité à leurs dirigeants, en particulier au duo Cardinale-Ibrahimovic à qui ils reprochent un manque d'ambitions.