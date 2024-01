Italie: Spalletti élu meilleur entraîneur de la saison 2022-23

L'ancien entraîneur de Naples et sélectionneur de l'Italie Luciano Spalletti avant la soirée de l'Association des joueurs italiens, le 4 décembre 2023 à Milan

Luciano Spalletti qui a conduit Naples au troisième titre de champion d'Italie de son histoire, a été élu lundi par ses pairs meilleur entraîneur de Serie A.

Spalletti a remporté le "banc d'or" pour la deuxième fois de sa carrière: il avait déjà été distingué à l'issue de la saison 2004-05 lorsqu'il avait terminé 4e du championnat avec l'Udinese.

Sur les 61 entraîneurs de Serie A, Serie B et Serie C consultés, 42 se sont prononcés en faveur de Spalletti qui a devancé Simone Inzaghi (Inter Milan/6 votes) et Stefano Pioli (AC Milan/3 votes) qui avait été distingué à l'issue de la saison 2021-22.

Sous sa conduite, le Napoli a survolé la saison 2022-23, réléguant son dauphin, la Lazio, à 16 points, et mettant fin à 33 ans d'attente et d'échecs.

Spalletti, 64 ans, a depuis quitté le Napoli qui, sous la direction de Rudi Garcia puis de Walter Mazzarri, a perdu tout espoir de conserver son titre et pointe à la 9e place du championnat, à 22 points de l'Inter.

Il est depuis août sélectionneur de l'Italie, championne d'Europe en titre, qui, après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, a arraché péniblement son billet pour l'Euro-2024 en Allemagne.

L'ancien international italien Fabio Grosso a lui été élu meilleur entraîneur de Serie B pour avoir conduit Frosinone dans l'élite.

Il a quitté le club du Latium en juin dernier et a fait un passage éclair et douloureux de moins de deux mois dans le Championnat de France à Lyon.