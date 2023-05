Italie: Spalletti, "fatigué", confirme son départ de Naples après le scudetto

Luciano Spalletti, sacré champion d'Italie avec Naples, a confirmé lundi être "fatigué" et qu'il n'entraînerait ni le Napoli ni une autre équipe la saison prochaine, accélérant la quête d'un nouveau technicien chez les nouveaux maîtres de la Serie A.

"J'ai besoin de me reposer parce que je me sens un peu fatigué, j'ai besoin de rester un peu en retrait", a déclaré le technicien de 64 ans, en recevant un prix au centre technique national de Coverciano, à Florence.

Aurelio De Laurentiis, président et propriétaire de Naples, avait annoncé dimanche soir que son entraîneur avait demandé une "année sabbatique". "Il a donné, je le remercie, et maintenant c'est bien qu'il continue à faire ce qu'il a envie de faire", avait ajouté "ADL" sur Rai3.

"Je ne sais pas si on peut appeler ça une année sabbatique, mais je lui ai dit que je m'arrête cette saison, je n'entraîne ni Naples ni une autre équipe", a expliqué Spalletti, qui a conduit le club napolitain vers son premier scudetto depuis les deux de l'époque Maradona (1987 et 1990).

"A mon âge, on peut décider de faire ce qu'on veut. Quand tu as devant toi une ville comme Naples, qui mérite de grandes choses, il faut se demander si tu es en capacité de te mettre à disposition. Naples ne mérite pas des choses normales, mais davantage. Cette année, je ne suis pas en capacité", a souligné l'entraîneur connu pour son caractère bien trempé.

Luis Enrique approché?

Spalletti part sur le plus beau titre de sa carrière, un premier scudetto auquel il ne croyait probablement plus, quinze ans après les deux Coupes d'Italie (2007, 2008) et la Supercoupe d'Italie (2007) raflées avec l'AS Rome et plus de dix ans après ses titres de champion de Russie (2010, 2012) avec Saint-Pétersbourg, sa seule expérience à l'étranger.

Sans attendre l'officialisation de son départ, évoqué depuis une dizaine de jours par les médias italiens, le Napoli s'était déjà lancé en quête d'un successeur, selon la presse. Sont évoqués les noms des Espagnols Luis Enrique et Rafael Benitez (ce dernier a déjà entraîné le club entre 2013 et 2015), actuellement libres, ou des Italiens Vincenzo Italiano (Fiorentina) et Thiago Motta (Bologne).

Quel qu'il soit, le successeur n'aura pas la tâche facile.

Naples, encensé pour son jeu offensif, a survolé le championnat cette saison, égalant le record de précocité de la Serie A en assurant mathématiquement son titre début mai, à cinq journées de la fin de la saison. Le Napoli a aussi atteint pour la première fois de son histoire les quarts de finale de la Ligue des champions, éliminé par l'AC Milan.

Ce départ intervient alors que plusieurs joueurs clé du titre ne sont pas certains de rester, dont l'attaquant nigérian Victor Osimhen, très courtisé et grand admirateur de la Premier League anglaise, et le défenseur central sud-coréen Kim Min-jae, auquel s'intéresserait notamment Manchester United.

Spalletti, présent au pied du Vésuve depuis l'été 2021, dirigera son dernier match dimanche au stade Diego Maradona, lors de la 38e et dernière journée de Serie A, contre la Sampdoria Gênes.