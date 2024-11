Italie: Thuram propulse l'Inter Milan provisoirement en tête

L'avant-centre de l'Inter Milan Marcus Thuram après son premier but contre Vérone le 23 novembre 2024 à Vérone

L'Inter Milan a pris provisoirement les commandes du Championnat d'Italie grâce à un doublé et une passe décisive de Marcus Thuram sur le terrain de Vérone, surclassée 5 à 0 en ouverture de la 13e journée, samedi.

Malgré les absences de son capitaine Lautaro Martinez, malade, et de son meneur Hakan Calhanoglu, ménagé, l'Inter a donné une leçon à l'Hellas qui avait déjà encaissé trois buts après seulement 25 minutes de jeu.

Resté muet avec l'équipe de France face à Israël et l'Italie en Ligue des nations, Thuram a été le grand artisan de cette huitième victoire en Serie A des champions d'Italie en titre.

"Des fois je marque deux buts, des fois j'en marque trois, des fois aucun, mais comme je le dis toujours, le plus important est d'aider l'équipe", a déclaré Thuram sur la plateforme DAZN.

L'avant-centre a d'abord idéalement lancé Joaquin Correa, titularisé en l'absence de Martinez, qui a inscrit, en lobant le gardien de Vérone Lorenzo Montipo, son premier but en championnat depuis plus de deux ans (17e).

L'attaquant argentin, prêté la saison dernière à Marseille, avait fini l'exercice 2023-24 sans marquer un seul but.

Thuram a doublé la mise quatre minutes plus tard en profitant d'une erreur de marquage de Vérone pour dribbler Montipo et inscrire son premier but en championnat depuis son triplé contre le Torino le 5 octobre.

Son second but de l'après-midi, son neuvième de la saison en championnat, ressemble au premier: parti à la limite du hors-jeu, il a porté le score à 3-0 en prenant le meilleur sur Montipo.

L'entraîneur de l'Inter Milan Simone Inzaghi félicite ses joueurs après leur victoire 5 à 0 à Vérone, lors de la 13ème journée du Championnat d'Italie, le 23 novembre 2024 AFP

Le gardien de Vérone est allé chercher le ballon dans ses filets à deux reprises supplémentaires avant la pause, sur une frappe de Stefan de Vrij (31e) et une combinaison conclue par Yann Bisseck (41e).

L'Inter totalise désormais 28 points, soit deux de plus que Naples (2e) qui reçoit dimanche l'AS Rome.

Mais avec six équipes se tenant en deux points en haut de tableau avant le coup d'envoi de cette 13ème journée, les Nerazzurri peuvent finir le week-end hors du podium.

"On a fait un match sérieux, avec seulement 48 heures pour le préparer avec un effectif au complet", a analysé Simone Inzaghi.

"Marcus avait déjà réalisé une belle saison l'an dernier, il prend encore plus ses responsabilités cette saison, mais il peut encore mieux faire", a ajouté son entraîneur.