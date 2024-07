Javier Sotomayor : " Dans le saut, il y aura forcément de grand champions à venir pour l'Afrique"

On allait profiter tranquillement d’un des derniers matchs de Rafael Nadal à Roland Garros, et là en haut des tribunes de presse, juste à côté de nous, une légende : le cubain Javier Sotomayor, recordman du monde du saut en hauteur (2m45, en 1993 – ndlr). On s’approche, avec le sourire de l’enfant qui se souvient des bons moments devant sa télévision. Et on discute. Interview calée, juste après le deuxième set, dans les travées du Central. Le champion olympique de 1992 à Barcelone a gardé son charme et sa stature. A quelques jours du début des épreuves d’athlétisme, il nous donne son sentiment sur ces Jeux de Paris. Entretien.

Javier, qu’est-ce que vous faites ici, au stade de tennis. Vous êtes un amateur ?

Moi j’adore le sport, j’apprécie les Jeux Olympiques, il y a plein d’histoires et de scenario dans les compétitions. Moi j’ai toujours beaucoup aimé le tennis et plus que tout Nadal, c’est un de mes joueurs préférés.

Et comment vous jugez l’ambiance à Roland Garros, et pendant ces Jeux jusqu’ici ?

Ah l’ambiance, c’est la première raison pour laquelle je suis venu à Roland Garros. Il y avait eu un tournoi de tennis au Jeux de Barcelone, mais ici c’est plus fort. Et puis il y a ce petit quelque chose en plus, cet esprit de combat entre les joueurs, parce que justement ce sont les Jeux Olympiques.

Javier Sotomayor lors des championnats du monde de 1995. AP

Parlons un peu d’athlétisme… Qu’attendez-vous des épreuves à venir à Paris ? On pense à Tamberi l’italien au saut en hauteur…

Ces Jeux Olympiques vont être excellents. Cette année déjà, nous avons vu beaucoup de records du monde, de nombreuses belles performances. Évidemment, au saut en hauteur il y a Tamberi et Barshim, ce sont pour moi les grands favoris. Il y en a d’autres mais ces deux-là, cela fait longtemps qu’ils sont les meilleurs. Ils sont toujours présents, ils sont fiables en compétition et puis surtout, ils ont déjà gagné des Jeux (à Tokyo, en 2021, Tamberi et Barshim se sont partagés la médaille d'or - ndlr)!

Gianmarco Tamberi a une condition physique phénoménale, c’est un grand compétiteur, mais s’il peut sauter à 2m46, je ne le sais pas

Gianmarco Tamberi peut battre votre record ?

Ah ça je ne sais pas (sourire)… Il a une condition physique phénoménale, c’est un grand compétiteur, mais s’il peut sauter à 2m46, je ne le sais pas. Mais pour le moment, pour moi, il est le meilleur sauteur en hauteur du monde

C’est ça la clef pour les africains : avoir plus de sauteurs, aller vers les compétitions de saut, et il y aura forcément de grand champions à venir.

Gianmarco Tamberi sur le podium des championats d'Europe à Rome. AP

En athlétisme, l’Afrique est surtout connue pour ses coureurs de fond et de demi-fond. Mais les athlètes du continent africain progressent sur les concours de sauts, sur le sprint… Quel est votre sentiment sur ce développement ?

Dans mon sport le saut en hauteur, l’Afrique a déjà eu des grands champions, comme Jacques Freitag, le sud-africain (champion du monde de saut en hauteur en 2003, récemment disparu -ndlr).

Il était de mon époque à peu près, c’était l’un des meilleurs du monde, très fort. Depuis, c’est moins bon, mais je ne crois pas que c’est parce qu’ils n’aiment pas ces disciplines ou qu’ils n’ont pas envie… Il y a des athlètes qui clairement ont la condition physique pour y arriver, et devenir de grand champion. Il faut bien sûr un entraînement plus pointu, plus spécifique mais je pense qu’on pourra voir des champions de saut en hauteur en Afrique.

Hugues-Fabrice Zango lors des championnats du monde de Budapest de 1995. AP

On en connaît un, en triple saut, c’est le burkinabè Hugues Fabrice Zango

Ah oui, très fort, un grand sauteur ! Je pense que c’est ça la clef pour les africains : avoir plus de sauteurs, aller vers les compétitions de saut, et il y aura forcément de grand champions à venir.