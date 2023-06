Jeux européens: Le pongiste Lebrun en or, le breaker Bboy Dany qualifié pour les JO

Chez les Lebrun, la valeur n'attend pas le nombre des années: le jeune Félix Lebrun (16 ans) a décroché mardi la médaille d'or du tennis de table tandis que son frère Alexis (19 ans) s'est paré de bronze aux Jeux européens organisés en Pologne.

En breaking, le Français Bboy Dany a gagné aussi, devenant le premier homme de l'histoire de son sport qualifié pour des Jeux olympiques.

Le cadet Félix, actuel 31e joueur mondial, a battu en finale l'expérimenté portugais Marcos Freitas (35 ans) au terme d'un match âprement disputé remporté par quatre sets à trois (9-11, 11-5, 11-5, 4-11, 6-11, 11-2 13-11).

Malgré son jeune âge, il a fait étalage de son talent précoce en réussissant à revenir dans un match où il était mal engagé pour finalement dominer une manche décisive d'une intensité rare au cours de laquelle les deux joueurs se sont rendu coup pour coup. Il a raflé la mise sur sa 3e balle de match.

"C'est complètement fou, je ne m'y attendais pas. J'ai joué match par match et arrivé en demi-finale, j'ai commencé à y croire un tout petit peu. Mais là c'est incroyable. Ce n'est que du bonheur et en plus Alexis a eu une médaille de bronze. C'est complètement exceptionnel", s'est réjoui le médaillé d'or.

Le ping tricolore est passé à deux doigts d'une finale européenne inédite entre deux joueurs de la même fratrie. Mais l'aîné Alexis (19 ans) a chuté face au même Freitas (35 ans), ancien 8e joueur mondial, plus tôt dans la journée.

Le jeune pongiste Alexis Lebrun lors des Jeux européens à Cracovie, le 26 juin 2023 AFP

Le Montpelliérain, 18e mondial, a dû se contenter d'une médaille de bronze, sans jouer, le Croate Andrej Gacina ayant annoncé son forfait aux organisateurs pour une blessure aux adducteurs.

Avec leur parcours en Pologne, le deux grands espoirs du tennis de table français affichent leurs ambitions et prennent date avec les JO de Paris-2024.

Bboy Dany qualifié pour Paris

Cette 8e journée des Jeux européens, événement multisports organisés tous les quatre ans par les Comités olympiques européens, était aussi d'une importance cruciale pour les breakers français, qui participaient dans la soirée à Nowy Sacz, au sud de la Pologne, à la phase finale d'un tournoi offrant deux tickets olympiques pour Paris.

Dans une ambiance électrique, le Montpelliérain Bboy Dany, 33 ans, a réussi à battre le champion d'Europe en titre, le Néerlandais Menno, pour s'offrir le premier billet qualificatif pour les JO de cette nouvelle discipline olympique.

"C'est le résultat de beaucoup de sacrifices et de travail. Mon fils m'avait mis un gros challenge, il m'a dit +si tu gagnes pas, je vais t'engueuler+, donc je me suis un peu senti obligé de gagner aujourd'hui", a exulté ce père de famille de 33 ans, auprès de l'AFP, peu après sa victoire.

Le breaker français Bboy Dany aux Jeux européens à Nowy Sacz, en Pologne, le 27 juin 2023 AFP

Au moment de l'annonce du résultat, tout le camp français a sauté sur la scène et soulevé le père de famille, ému aux larmes. "Cela fait super plaisir pour l'entrée du breaking aux Jeux. Je donne rendez-vous à tous les Français l'année prochaine à la Concorde. Je les représente désormais et j'en suis fier", a dit Bboy Dany.

Chez les femmes en revanche, la délégation française a raté une belle occasion. Toutes les deux qualifiées dans le top 8, Bgirl Sissy et Bgirl Carlota ont été éliminées dès les quarts de finale par la Lituanienne Nicka et l'Ukrainienne Stefani.

C'est la jeune néerlandaise India qui a validé son ticket pour Paris après sa victoire en finale. Les affrontements de breaking, appelés "battle", voient deux danseurs s'affronter en un contre un à tour de rôle sur des chorégraphies spectaculaires.

Ce tournoi a été organisé dans le cadre des Jeux européens, événement regroupant 29 sports différents, dont 19 disciplines olympiques, qui se tient jusqu'au 2 juillet en Pologne.

Certaines épreuves comme la natation artistique ont fait office de Championnats d'Europe, quand d'autres comme le breaking permettaient d'obtenir des quotas ou des points pour le classement de qualification olympique.