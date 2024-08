Jeux Paralympiques : ces disciplines qui n'ont pas d'équivalent olympique

Volley assis, Rugby fauteuil, … beaucoup de disciplines sportives présentées aux Jeux Olympiques retrouvent leurs équivalents aux Jeux Paralympiques. Pour ces Jeux, trois disciplines n’ont pas d’équivalent aux Jeux Olympiques.

Le Goalball

Au goalball, chaque équipe est composée de trois joueurs (et trois remplaçants). La règle du jeu ? Lancer la balle dans le but adverse pendant une rencontre divisée en deux périodes de 12 minutes et sur un terrain de la surface d'un terrain de volley-ball. Le but mesure 9 mètres, et fait toute la largeur du terrain.

L'Algérien Abdelhalim Larbi bloque le ballon lors d'un match préliminaire de goal ball contre le Japon aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020, le 25 août 2021, à Chiba, au Japon. AP Photo/Kiichiro Sato

Des marques au sol sont installées afin de pouvoir aider les joueurs à se repérer. Chaque joueur, en position d'attaque, dispose de 10 secondes pour effectuer son tir. Pour empêcher leurs adversaires de marquer, les défenseurs s'allongent de tout leur long afin de stopper le ballon. Ce sport est pratiqué par des athlètes ayant une déficience visuelle.

La Boccia

Il s'agit d'une discipline mixte qui s'adresse à toute personne en fauteuil roulant présentant une limitation sévère des fonctions motrices. Deux équipes s'affrontent pour un but relativement similaire à celui de la pétanque. Six boules rouges d'un côté, six boules bleues de l'autre et un objectif : s'approcher le plus possible du "Jack", le cochonnet de la Boccia. Les compétitions s'organisent soit en individuel, soit par équipes de deux ou trois personnes.

Des journalistes jouent à la boccia lors d'une visite de l'Arena Paris Sud avant les Jeux Paralympiques, le 19 août 2024 à Paris. AP Photo/Aurelien Morissard

Les concurrents sont répartis en catégories, en fonction de leur handicap et de leurs facultés motrices. Les catégories BC2 et BC4 concernent les parasportifs qui peuvent jouer de façon autonome. En revanche, dans les catégories BC1 et BC3, les joueurs peuvent disposer d'une assistance pour les aider à lancer leurs balles. En BC3, des rampes sont utilisées pour orienter la trajectoire de la balle, et peuvent être déplacées par les assistants qui ont interdiction de regarder où se situent le reste des balles déjà jouées. Ces assistants ne peuvent pas non plus conseiller le joueur qu'ils accompagnent.