Jeux paralympiques: Nathalie Benoit en bronze en para-aviron PR, la France aussi en PR3

Nathalie Benoit est allée chercher une médaille de bronze en para-aviron PR1 dimanche et a été imitée ensuite par l'équipe de France quatre barré mixte PR3, portant le compteur de médailles de la délégation française à 19.

Pour la dernière course de sa carrière, la Marseillaise de 44 ans a décroché une troisième médaille paralympique en Skiff PR1, après l'argent en 2012 et le bronze à Tokyo. Elle concourt dans une catégorie réservée aux personnes ne pouvant pas utiliser leurs jambes et leur tronc.

Quatrième durant la majeure partie de la course de 1.500 mètres, Nathalie Benoit a accéléré à la fin pour dépasser à 100 mètres de l'arrivée l'Ukrainienne Anna Sheremet mais a échoué à moins de cinq dixièmes sur la Norvégienne Birgit Skarstein. L’Israélienne Moran Samuel, intouchable, a remporté facilement l'or.

Elle avait dû passer par les repêchages pour se qualifier. "C'était ennuyeux de devoir faire le repêchage parce que c'est très fatigant, mais en même temps ça m'a permis de mettre des choses en place", avait-elle admise après sa qualification en finale.

Puis, c'est l'équipe de France du quatre barré mixte PR3 (légers troubles de la coordination), composée d'Émilie Acquistapace, Margot Boulet, Grégoire Bireau, Rémy Taranto et Candyce Chafa, qui a arraché la médaille de bronze pour six centièmes.

La France a été représentée dans les cinq finales de para-aviron du jour, qui ont lieu au Stade nautique de Vaires-sur-Marne. Mais ni Alexis Sanchez, ni les paires Benjamin Daviet/Perle Bouge et Guylaine Marchand/Laurent Cadot n'ont terminé dans les trois premières places.