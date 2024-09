Jeux Paralympiques Paris 2024 : 64 médailles pour l'Afrique, le palmarès

Aux Jeux Paralympiques de Paris, les para-athlètes africains ont remporté au total 64 médailles dont 23 en or, 16 en argent et 25 en bronze.

Tableau des médailles paralympiques africaines de 2004 à 2021

Tokyo 2020 : 63 médailles - dont 21 en or, 21 en argent et 21 en bronze

or : Tunisie, Algérie, Maroc, Afrique du Sud et Nigeria (4) et l'Ethiopie (1)

Rio 2016 : 99 médailles - dont 36 en or, 32 en argent et 31 en bronze

or : Nigeria (8), Tunisie et Afrique du Sud (7) Algérie (4) Egypte, Maroc et Kenya (3), Namibie (1)

Londres 2012 : 112 médailles - dont 38 en or, 36 en argent et 38 en bronze

or :Tunisie (9), Afrique du Sud (8), Nigeria (6), Algérie et Egypte (4), Maroc (3), Kenya (2)

Pékin 2008 : 117 médailles - dont 51 en or, 30 en argent et 36 en bronze

or : Afrique du Sud (21) Tunisie (9), Kenya (5), Egypte, Niger, Algérie et Maroc (4), Angola et Namibie (1)

Athènes 2004 : 120 médailles - dont 50 en or, 40 en argent et 30 en bronze

or : Afrique du Sud (15), Tunisie (8), Egypte et Algérie (6), Nigeria (5), Kenya et Angola (3), Maroc (2), Botswana et Zimbabwe (1)