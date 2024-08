Jeux Paralympiques Paris 2024 : les athlètes africains à suivre

Aux Jeux paralympiques de Paris 2024, 22 sports sont présentées avec 539 événements.

44 pays africains envoient une délégation et au total 314 para-athlètes africains concourent à Paris.

L'Égypte a la plus forte délégation (54 athlètes), suivi du Maroc (38), de l'Afrique du Sud (32), de la Tunisie (30), du Nigeria (23), du Rwanda et Kenya (13).

Raoua Tlili (34 ans) Tunisie, lancer du poids et du disque (F41)

La reine tunisienne de para-athlétisme a déjà remporté 6 médailles d'or en 4 olympiades.

Safia Djelal (34 ans), Algérie, 41 ans, lancer du poids et du disque (F57)

Déjà 4 olympiades à son actif, la lanceuse est championne paralympique en titre de lancer du poids (F57) et a aussi été médaillée en javelot.

Flora Ugwunwa (40 ans), Nigeria, lancer de poids et de javelot (F54)

Double championne paralympique de javelot, elle est une sérieuse prétendante au titre.

Abdeslam Hili (27 ans), Maroc, 400m (T12)

Il est champion paralympique en titre dans le 400m (T12) à Tokyo où il bat le record du monde.

Walid Ktila (39 ans), Tunisie, 100m et 800m (T34)

Détenteur de trois records du monde (200, 400, 1500m catégorie T34), cinq médailles d'or paralympiques à son palmarès, double champion paralympique en titre 100m et 800m (T34), il n'envisage pas de prendre sa retraite avant les JO 2028 de Los Angeles.

Samwel Mushai Kimani (34 ans), Kenya, 5000m (T11)

Le triple champion paralympique qui avait réussi un doublé en 2016 à Rio sur 1500 et 5000 (T11) effectue ses 4e Jeux.

Tigist Mengistu (24ans), Ethiopie, 1500m (T13)

Elle a remporté la première médaille d'or paralympique pour son pays en remportant le 1500m (T13) à Tokyo en 2021.

Yayesh Gate Tesfaw (27 ans), Ethiopie, 1500m (T11)

Elle a battu le record du monde du 1500m (T11) d'environ 6 secondes (4:31.77) lors des derniers championnats du monde à Kobe en mai 2024.

Azzedine Nouiri (38 ans), Maroc, lancer du poids et du javelot (F34)

Double champion paralympique en lancer de poids (2012 et 2016) et il participe à sa 4e olympiade.

Louzanne Coetzee (31 ans), Afrique du Sud, 1500m et Marathon (T11)

À Tokyo 2020, elle remporte une médaille d'argent au 1500m et de bronze au marathon.

Ayoub Sadni (25 ans), Maroc, 100m et 400m (T47)

Il défend son titre paralympique sur 400m et sera notamment confronté au redoutable Aymane El Haddaoui (24 ans) Maroc, 100 et 400m (T47), qui a battu le record du monde du tour de piste en 46.67 en juin 2024 à Paris...

(Re)lire Jeux paralympiques de Tokyo 2020 : tableau d'honneur des médaillés africains

Tableau des médailles paralympiques africaines de 2004 à 2021

Tokyo 2020 : 63 médailles - dont 21 en or, 21 en argent et 21 en bronze

Tunisie, Algérie, Maroc, Afrique du Sud et Nigeria (4) et l'Ethiopie (1)

Rio 2016 : 99 médailles - dont 36 en or, 32 en argent et 31 en bronze

Nigeria (8), Tunisie et Afrique du Sud (7) Algérie (4) Egypte, Maroc et Kenya (3), Namibie (1)

Londres 2012 : 112 médailles - dont 38 en or, 36 en argent et 38 en bronze

Tunisie (9), Afrique du Sud (8), Nigeria (6), Algérie et Egypte (4), Maroc (3), Kenya (2)

Pékin 2008 : 117 médailles - dont 51 en or, 30 en argent et 36 en bronze

Afrique du Sud (21) Tunisie (9), Kenya (5), Egypte, Niger, Algérie et Maroc (4), Angola et Namibie (1)

Athènes 2004 : 120 médailles - dont 50 en or, 40 en argent et 30 en bronze

Afrique du Sud (15), Tunisie (8), Egypte et Algérie (6), Nigeria (5), Kenya et Angola (3), Maroc (2), Botswana et Zimbabwe (1)