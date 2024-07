JO-2024: après le grand spectacle, les premières médailles d'or pour la Chine

Katie Ledecky est une des stars annoncées de ces Jeux et elle a d'emblée envoyé un message à ses rivales sur 400 m, Ariarne Titmus et Summer McIntosh samedi dans la piscine olympique de Nanterre.

Sacrés en tir et en plongeon, les Chinois ont déjà remporté deux médailles d'or.

Ledecky marque son territoire

La nageuse américaine Katie Ledecky le 18 juin 2022 aux Mondiaux de Budapest AFP/Archives

Katie Ledecky, déjà lauréate de dix médailles olympiques, dont sept en or, peut devenir dans la semaine la femme la plus titrée de l'histoire aux JO. Ultra-favorite sur 1.500 m (mardi) et 800 m (vendredi), la nageuse américaine de 27 ans a dominé sur 400 m (4:02.19) ses grandes rivales, l'Australienne Ariarne Titmus (4:02.46), 23 ans, et la Canadienne Summer McIntosh (4:02.65), pas encore 18 ans. Finale prévue dans la soirée.

. Déjà deux médailles d'or chinoises

La Chine s'est octroyée le premier titre des Jeux en battant la Corée du Sud (16-12) en finale du tir à la carabine à 10 mètres mixte, à Châteauroux. Les plongeuses chinoises ont de leur côté triomphé dans l'épreuve de tremplin de 3 m synchronisé femmes, devant les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Champions à la peine

Le cycliste belge Remco Evenepoel le 20 juillet 2024 sur le Tour de France entre Nice et le Col de la Couillole, dans le sud-est de la France AFP/Archives

En aviron, les champions olympiques 2021 Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, très attendus, ont souffert pour décrocher leur billet pour les demi-finales du deux de couple. Cette entrée en matière difficile n'est pas une surprise. Depuis son sacre à Tokyo, le duo associé depuis 2015... rame: il a eu du mal à digérer sa médaille d'or.

Le pivot français Victor Wembanyama le 12 juillet 2024 à Decines-Charpieu, dans l'est de la France AFP/Archives

. Dupont en or?

Décevants lors de la première phase, les Bleus du rugby à VII ont retrouvé face à l'Argentine (26-14) en quart les automatismes qui leur ont permis de remporter le circuit mondial au printemps. En demi-finale, ils devront être capables de maîtriser la vitesse des Sud-Africains (15h30). Ils seront assurés d'une médaille en cas de succès.

L'autre demi-finale (16h00) oppose les Fidji, invaincus depuis l’introduction du "7" aux JO en 2016, à l'Australie.

Première pour Wembanyama

Avant l'entrée sur le parquet de la Dream Team de Stephen Curry face à la Serbie de Nikola Jokic, dimanche, c'est la France, médaillée d'argent il y a trois ans à Tokyo, qui entame le tournoi olympique face au Brésil au stade Pierre-Mauroy à Lille, dont le cadre a impressionné les Américains.

Malgré des matches de préparation particulièrement décevants, les Français visent le podium dès la première campagne olympique de leur jeune star Victor Wembanyama.

Karabatic entame sa tournée d'adieu

Nikola Karabatic, 40 ans, entame sa quête d'un quatrième titre olympique face à une vieille connaissance, Mikkel Hansen, l'icône du handball danois, lui aussi à la tête d'un palmarès très riche.

Ce premier match (21h00), digne d'une finale, pourrait permettre de situer les ambitions des deux équipes, favorites pour l'or.

Ambiance de feu

Il pleut dehors, mais à l'intérieur, l'ambiance est folle, notamment pour soutenir les Français, à la piscine, au dojo du Champ-de-Mars, sous la verrière du Grand Palais pour l'escrime, où les 8.000 places ont trouvé preneurs. Et même en extérieur, à Vaires-sur-Marne où se déroule l'aviron, les rameurs français se sont dits impressionnés par le soutien du public, au point d'avoir "du mal à s'entendre" à l'approche de l'arrivée. "C'est une dinguerie. Je me sentais comme Kylian Mbappé dans le stade", a dit l'escrimeur Boladé Apithy qui a électrisé les tribunes l’une après l’autre en faisant tourbillonner la lame de son sabre. Quant à Béryl Gastaldello, l'une des nageuses du relais français 4x100 mètres qualifié pour la finale, elle s'est "sentie pousser des ailes".

Une légende à la trappe

Il a été sacré au sabre à Londres, Rio et Tokyo, mais son règne va s'arrêter là. Le Hongrois Aron Szilagyi, triple tenant du titre olympique individuel de sabre, s'est incliné dès les seizièmes de finale, battu par le Canadien Fares Arfa.

Kamala Harris superstar

Kamala Harris accumule les soutiens chez les sportifs américains. Après Steph Curry et Allyson Felix, les basketteuses américaines y sont allés de leur appui public. "Évidemment, nous la soutenons, c'est une élection très, très, très importante", a insisté A'ja Wilson, star des Las Vegas Aces qui dispute à Paris ses deuxièmes JO. Les joueuses veulent "faire autant que possible pour soutenir Kamala" et "communiquer sur l'importance de s'enregistrer pour le vote, savoir où on vote, etc", a dit Breanna Stewart.

Cérémonie: Moscou et Orban n'ont pas aimé

Le CIO a affiché sa satisfaction au lendemain d'une cérémonie d'ouverture qui célébrait l'inclusivité et mettait notamment en lumière la communauté LGBT+. Mais tous ne partagent pas cet enthousiasme. Pour le Premier ministre hongrois Viktor Orban, cette parade incarne le "vide" des Occidentaux qui "se sont délestés petit à petit des liens métaphysiques avec Dieu, la patrie et la famille". Pour la Russie, la cérémonie fut un "échec massif", avec des "spectateurs restés assis sous une pluie battante pendant des heures" et le scandale d'une "parodie LGBT de la Cène", avec des "apôtres représentés par des travestis".