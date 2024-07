JO-2024: Djokovic pour l'histoire, l'incertitude Nadal

Novak Djokovic, à 37 ans, va tenter une nouvelle fois d'accrocher l'or olympique à Roland-Garros, le seul trophée qui manque à son immense galerie, une quête qui pourrait passer dès le 2e tour par Rafael Nadal, victime d'une gêne physique et incertain.

Nadal a été pris mercredi d'une douleur qui l'a poussé à rester au repos jeudi "pour ne pas forcer", a indiqué son entraîneur Carlos Moya à la Radio nationale d'Espagne. "Je ne peux rien assurer, ni qu'il ne va pas jouer, ni qu'il va jouer", a-t-il par ailleurs dit concernant la participation du Majorquin qui doit également s'aligner en double avec Carlos Alcaraz.

Le Majorquin de 38 ans aux 22 titres du Grand Chelem était de retour à l'entraînement vendredi, sans qu'on sache néanmoins s'il fallait y voir une nouvelle particulièrement rassurante.

En attendant d'en savoir plus pour "Rafa", c'est peut-être aussi la dernière fenêtre olympique pour Novak Djokovic. Lui qui a tout gagné dans sa carrière, d'ores et déjà l'homme le plus titré en Grand Chelem avec 24 sacres au compteur, n'a jamais été sacré aux JO. Un vide qui fait tache sur son CV.

Le Serbe vient d'échouer à augmenter son capital Grand Chelem à Wimbledon, battu par Alcaraz en finale. Mais cette défaite n'a pas altéré ses ambitions "très élevées" pour le tournoi olympique, a-t-il assuré jeudi.

Buzz au village

Djokovic et les JO, c'est pourtant l'histoire de rendez-vous manqués.

Rafael Nadal à la cérémonie de tirage au sort du tournoi olympique de tennis le 25 juillet 2024 à Roland-Garros AFP

En 2008, il est battu par Nadal en demi-finale à Pékin, récupérant au final tout de même le bronze, son seul métal olympique. En 2012, la vague Andy Murray a raison de lui. Quatre ans plus tard, à Rio, après une saison compliquée, il s'incline dès le premier tour face à l'Argentin Juan Martin Del Potro.

Et à Tokyo en 2021, alors que le scénario semblait idéal, menant au score face à Zverev en demie, tout s'est écroulé. Un trou noir fatal.

Mais le Serbe a encore envie d'y croire. Il s'est d’ailleurs dit jeudi "plus prêt" qu'il ne l'était sur le gazon londonien. Il y a toutefois des clients. Et notamment Rafael Nadal, que le Serbe pourrait donc rencontrer dès le 2e tour. "Je suis très excité par ce duel au 2e tour et je vais tout donner", a promis +Djoko+.

Nadal, au-delà de sa gêne physique du moment, a cependant perdu de sa superbe depuis sa blessure à l'Open d’Australie en janvier 2023, qui l'a éloigné des courts pendant un an.

Et l'Espagnol est loin d'être le seul danger potentiel sur la route du Serbe.

Rafa Nadal et Carlos Alcaraz au village olympique, le 24 juillet 2024, seront probablement associés en double lors du tournoi olympique de tennis de Paris AFP/Archives

Si le numéro un mondial Jannick Sinner sera absent, forfait, la montagne Carlos Alcaraz, irrésistible cette année avec deux Grands Chelems en poche (Roland-Garros et Wimbledon), part favori pour le titre.

Son association probable avec Nadal en double fait en outre saliver les fans de tennis. Avant même de fouler les courts, la paire cinq étoiles a déjà fait le buzz au village olympique, très demandée pour des selfies.

Adieux

La légende de la Porte d'Auteuil associée au jeune lion fait certes rêver mais le double requiert certains automatismes que les deux n'ont pas eu le temps de peaufiner. "Je comprends l'intérêt que suscite le fait de nous voir jouer ensemble, ne pensons pas que notre plaisir se traduise par un succès, ça serait une erreur", a tempéré Nadal mercredi.

Quelques stars du tennis mondial (de g. à dr.) Andy Murray, Angelique Kerber, Rafa Nadal, Elina Svitolina et Stan Wawrinka à Roland-Garros le 25 juillet 2024 pour le tirage au sort du tournoi olympique AFP

Pour Andy Murray, 37 ans, considéré comme le 4e membre d'un top 4 de légende, mais tout de même derrière le trio Federer-Djokovic-Nadal, ce tournoi olympique sera celui des adieux. Mais juste en double, l'Ecossais ayant décidé de ne pas s'aligner en simple. Le double champion olympique 2012 et 2016 va tirer sa révérence après Paris, lui qui, après son opération à la hanche en 2019, n'a jamais pu retrouver son meilleur niveau.

Chez les femmes, manque à l'appel la Bélarusse Sabalenka, 3e joueuse mondiale, qui a préféré zapper les JO, mais sinon les meilleures sont là. Évidemment, sur la terre battue parisienne, la Polonaise et N.1 mondiale Iga Swiatek, qui a remporté les trois dernières éditions à Roland-Garros, part favorite pour l'or. Seule l'Américaine Coco Gauff, N.2, semble en mesure de la contrarier.