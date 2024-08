JO-2024: Feu vert pour le volley et le basket, sortie de route pour le hand et Karabatic

Les volleyeurs français disputeront une deuxième finale olympique consécutive, grâce à leur succès sur l'Italie (3-0) mercredi à Paris, où les Bleues du basket se sont elles hissées en demi-finale.

À l'inverse, trois ans après avoir conquis l'or à Tokyo, les handballeurs quittent les Jeux après leur défaite en quart de finale face à l'Allemagne (35-34, a.p.) mercredi, un revers qui précipite la retraite de Nicolas Karabatic.

Après pratiquement 48h de disette, trois médailles -une en argent pour le boxeur Sofiane Oumiha, et deux en bronze avec Cyrian Ravet en taekwondo et Djamili-Dini Aboudou Moindze en boxe- sont venues garnir le bilan français, qui s'établit à 51 médailles, dont 13 en or, à quatre jours de la fin des Jeux.

. Et une deuxième finale !

Les sports co dans la dernière ligne droite... Après les footballeurs, qui affronteront l'Espagne vendredi, les Bleus du volley accèdent à la finale olympique, grâce à leur éblouissant succès sur l'Italie (3-0), dans le sillage de Trevor Clévenot et Earvin Ngapeth.

Sacrés à Tokyo en 2021 à la surprise générale, ils affronteront la Pologne samedi pour un deuxième titre consécutif, une performance un peu inespérée avant le début des Jeux. Comme face à l'Allemagne (3-2) en quart, les Français ont fait chavirer le public par leur combativité en défense et leur inventivité en attaque.

Les Polonais accèdent à leur deuxième finale olympique, après l'or ramené de Montréal en 1976.

. Fin de parcours pour Karabatic

Une défaite rageante (35-34, a.p.) face à l'Allemagne, met un terme au parcours des Bleus du handball, dès les quarts de finale, et à l'immense carrière de Nikola Karabatic, à l'âge de 40 ans.

La star du handball français Nikola Karabatic après l'élimination des Beus par l'Allemagne en quart de finale, le 7 août 2024 à Villeneuve-d'Ascq AFP

Les Français peuvent nourrir des regrets... Ils tenaient leur qualification à une poignée de secondes de la fin du temps règlementaire (avantage d'un but, possession de balle). Mais une passe de Dika Mem a été interceptée par les Allemands, qui en ont profité pour égaliser. Avant de s'imposer après prolongation.

Cette défaite met un terme à la carrière de Nikola Karabatic, trois fois champion olympique et quatre fois champion du monde. L'ailier Valentin Porte et le gardien Vincent Gérard quittent également la scène internationale.

. Double dose pour le basket

Après les messieurs dans le sillage de Victor Wembanyama, l'équipe féminine de basket s'est hissée en demi-finale en battant l'Allemagne (84-71).

La Française Marine Johannes devant l'Allemande Nyara Sabally en quart de finale, le 7 août 2024 à Paris AFP

Pour une place en finale olympique, les coéquipières de Sarah Michel Boury seront opposées vendredi à la Belgique. Ce match constituera une revanche de la demi-finale de l'Euro-2023 remportée par les Belgian Cats, sur leur chemin vers un premier titre continental.

. Oumiha laisse filer l'or

Une nouvelle fois, le boxeur Sofiane Oumiha (-63,5 kg) s'est contenté d'une médaille d'argent, comme à Rio en 2016. Il a été battu par le Cubain Erislandy Alvarez Borges, à l'issue d'un combat très serré.

Battu en demi-finale (+92 kg), Djamili-Dini Aboudou Moindze termine lui avec une médaille de bronze.

. Une déception de plus

L'athlète française Cyrena Samba-Mayela célèbre sa victoire en finale du 100m haies féminin lors des championnats d'Europe d'athlétisme au stade olympique de Rome, le 8 juin 2024 AFP/Archives

Nouvelle désillusion pour l'athlétisme français... Présenté comme la nouvelle pépite, Sasha Zhoya a été éliminé en demi-finales du 110 m haies.

Cyréna Samba-Mayela, sur 100 m haies, et Gabriel Tual, sur 800 m, devenus champions d'Europe en juin et rares chances de médaille pour l'athlétisme français en perdition, se sont hissés en demi-finale. En attendant mieux ?

Autre rayon de soleil, Clément Ducos, qui fait irruption à haut niveau, a fait sensation en se qualifiant pour la finale du 400 m haies, où ils sera notamment opposé au trio de choc du 400 m haies, Karsten Warholm, Rai Benjamin et Alison Dos Santos, en demi-finales.

Par ailleurs, le Marocain El Bakkali a conservé l'or sur 3000 m steeple, alors que l'Australienne Nina Kennedy s'est imposée à la perche (4,90 m). L'Américain Noah Lyles, vainqueur du 100 m dimanche, s'est qualifié pour la finale du 200 m, avec l'ambition de réaliser le doublé jeudi.

. Mathilde Gros avance en keirin

Trois ans après sa déception de Tokyo (9e en vitesse), Mathilde Gros est devenue le visage du cyclisme sur piste en France avec son tire de championne du monde 2022 en vitesse. Elle a fait une entrée convaincante sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines en se qualifiant pour les quarts de finale du keirin qui auront lieu jeudi.