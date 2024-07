JO-2024: le jour des dames, à la veille de la cérémonie d'ouverture

Place aux stars féminines des sports collectifs: l'Espagnole Aitana Bonmati, ballon d'or 2023, et l'équipe de France de handball, entrent notamment en scène aux JO-2024 jeudi à Paris, à la veille de la cérémonie d'ouverture annoncée grandiose.

Le tournoi de rugby à 7 s'offre un premier sommet (15h30), entre la France d'Antoine Dupont, victorieuse du circuit mondial au printemps et candidate à l'or, et les Fidji, doubles champions olympiques en titre au lendemain d'incidents au foot.

Première étape pour l'Espagne

Aitana Bonmati à Chomutov le 12 juillet 2024 AFP

Championnes du monde en 2023, les Espagnoles rêvent de décrocher le titre olympique de football féminin, un an plus tard, avec à la baguette leur milieu de terrain Aitana Bonmati qui a accumulé les récompenses l'année dernière, Ballon d'Or, Meilleure joueuse UEFA et Prix The Best.

Si la "Roja" affrontera le Japon pour ses débuts, les Françaises, éliminées en quart lors du mondial en Australie, entrent en piste contre la Colombie (21h00), à Lyon, où évoluent de nombreuses Bleues comme l'emblématique capitaine Wendie Renard.

Les handballeuses bleues en quête de doublé

Sacrées à Tokyo en 2021, les handballeuses françaises font leur entrée face à la Hongrie (19h00) avec la pancarte de favorites, un statut renforcé par le titre mondial qu'elles ont décroché en décembre. En l'absence des Russes, titrées en 2016 et finalistes il y a trois ans, les Françaises devraient vivre un premier tour plutôt paisible: les Danoises et les Norvégiennes ont été placées dans l'autre groupe.

Dupont à l'heure des Fidji

Assurés d'accéder aux quarts de finale, Français et Fidjiens s'affrontent pour un match de rugby à 7 prestigieux. Les deux équipes abordent cette confrontation dans des dispositions différentes: doubles champions sortants, les Fidjiens ont écrasé l'Uruguay (40-12) et les États-Unis (38-12). Pendant ce temps-là, les Français ont été accrochés par les Eagles (12-12) et péniblement battu les Sud-Américains (19-12). "On est capables de faire beaucoup mieux", a promis Antoine Dupont.

Duel de légende

Les deux hommes les plus titrés du tennis masculin, l'Espagnol Rafael Nadal et le Serbe Novak Djokovic, 46 titres de Grand Chelem et 75 ans à eux deux, s'affronteront dès le deuxième tour. L'or olympique est le seul grand titre qui manque à Djokovic. "Je n'ai pas encore gagné de tournoi cette année et les gens ont tendance à ne pas compter su moi. Mais ça m'est déjà arrivé et ça peut toujours changer, et ça peut même être un facteur de motivation supplémentaire", a-t-il prévenu. Quant à Nadal, ce tournoi, pourrait être celui des adieux de l'Espagnol à la terre battue de Roland-Garros où il s'est imposé quatorze fois.

La France va accueillir le monde

Tribune au bord de la Seine à Paris le 19 juillet 2024 AFP

J-1 pour la cérémonie d'ouverture des JO programmée sur la Seine. Avec quels artistes? Aya Nakamura devrait participer aux festivités, selon une source proche du dossier, les noms de Lady Gaga et Céline Dion circulent. D'autres personnalités françaises sont citées: la chanteuse Juliette Armanet, le pianiste Sofiane Pamart, le chanteur-acteur Philippe Katherine et le groupe français de heavy metal Gojira. Comme son compatriote Snoop Dogg, avec qui il a collaboré en 2004 sur l'enthousiasmant Drop it Like It's Hot, Pharrell Williams portera la flamme en Seine-Saint-Denis vendredi.

Pour cette cérémonie, qui débutera à 19h30, la météo autorise un optimisme prudent: "Il y un petit risque de pluies, mais si ça arrive ce sera plutôt quelques gouttes, de l'ordre de 1 à 2 mm", selon Météo-France.

Le foot, l'attente et la circulation sous surveillance

Après une première journée marquée par des incidents à Saint-Etienne qui ont provoqué une interruption de deux heures du match Argentine-Maroc, le football est sous haute surveillance.

Vigilance également sur les conditions d'accès aux stades après les longues files d'attente vues mercredi devant le Stade de France et le parc des Princes à Paris. Jeudi, pour le deuxième jour du rugby à VII, l'entrée était fluide au Stade de France, selon l'AFP.

Une source proche de l'encadrement de l'équipe de France d'escrime, a raconté à l'AFP que les épéistes français, dont le champion olympique Romain Cannone, ont mis jeudi 1h40 pour rallier depuis le village olympique le Grand Palais, site des épreuves, bloqués derrière des dizaines de véhicules à un barrage de vérification des QR codes permettant l'accès à l'hypercentre parisien placé, sous haute sécurité avant la cérémonie d'ouverture.

Soutien californien

Stephen Curry, une des stars de l'équipe masculine américaine de basket, a apporté son soutien à la vice-présidente Kamala Harris, dans la perspective de la présidentielle de novembre. Curry joue à San Francisco, le fief de la très probable candidate démocrate face à Donald Trump.

Désinformation

Les autorités françaises ont dit s'attendre à des opérations de déstabilisation et de désinformation. Selon des experts et des sources sécuritaires interrogées par l'AFP, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux prétendant montrer un militant du Hamas menaçant la France, est très probablement un faux, relayé par des réseaux prorusses.

Diplomatie et business

Les JO sont l'occasion de conciliabules plus ou moins officiels entre responsables politiques de haut rang. Mais ils permettent aussi de parler business. Emmanuel Macron reçoit jeudi le milliardaire américain Elon Musk et une quarantaine d'autres patrons de groupes internationaux, comme James Quincey (Coca-Cola), Joe Tsai (Alibaba), Brian Chesky (Airbnb) et Shou Zi Chew (TikTok). Objectif: tenter de les "rassurer" face la crise politique française.