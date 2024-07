JO-2024: le maintien de Thibus souhaité par le fleuret féminin français, selon un entraîneur

Les fleurettistes françaises et leur encadrement souhaitent qu'Ysaora Thibus participe aux Jeux olympiques de Paris, malgré le risque d'annulation d'une éventuelle médaille que fait peser l'appel de l'Agence mondiale antidopage, a annoncé mardi l'entraîneur national Yann Detienne.

Une position à laquelle s'est rangé le comité olympique français (CNOSF): "Après discussions avec les différentes parties, la Fédération française d'escrime, l'Agence nationale du sport et les coéquipières, l'avis du CNOSF transmis à la FFE est de maintenir l'athlète engagée", a indiqué mardi à l'AFP une source proche du mouvement olympique.

"S'il y a une décision des instances qui nous dit que l'appel cause une situation qu'ils ne veulent pas rencontrer dans la délégation française au sens large, on n'a pas le choix, a observé Yann Detienne. Mais j'ose espérer qu'on n'en arrivera pas là. J'ai demandé à ce que ce (mardi) soir, au grand maximum, ce soit tranché, qu'il y ait une décision définitive prise."

"On a évoqué tous les scénarios possibles en interne et on a statué. Si on n'a pas de contre-indication des instances --fédérales ou plus haut-- Ysaora fera partie de la sélection. C'est la position du collectif, des athlètes et du staff", a indiqué le patron du fleuret féminin français lors d'un point presse à Forges-les-Eaux où les escrimeurs français sont en stage.

La vice-championne olympique de Tokyo Ysaora Thibus, a été notifiée lundi d'un appel de l'AMA contestant sa non-suspension en première instance après son contrôle anormal à l'ostarine, un agent anabolisant, le 14 janvier lors de l'étape de Coupe du monde de Paris.

"Cet appel, intervenu le dernier jour du délai complémentaire alloué à l'AMA par le code mondial antidopage, n'est pas suspensif", a rappelé son avocate Me Joëlle Monlouis dans un communiqué diffusé mardi.

La fleurettiste peut donc participer au tournoi individuel dimanche ainsi qu'à l'épreuve par équipes le jeudi suivant mais elle est sous la menace de l'annulation d'une éventuelle médaille en cas de sanction en appel, selon plusieurs sources proches de l'antidopage contactée mardi.

Ses coéquipières sont-elles prêtes à assumer ce risque ? "Absolument", a assuré Yann Detienne. "Elles ont eu un échange toutes les quatre. Elles ont posé des choses. Après, nous, on a échangé avec les filles, sans Ysaora, pour poser l'ensemble des données et leur version a été la même et identique."

"Il y a de vraies valeurs humaines chez elles", a-t-il salué. Il y a un collectif qui a une histoire, qui est fort. Ce choix, je pense qu'on est obligé de le respecter. Parce que, encore une fois, c'est leur projet. On est des acteurs facilitants, là pour les accompagner. Leur position a été très claire. Donc, la question ne se pose plus. En tout cas, de notre côté."

Les inscriptions pour les épreuves doivent être closes jeudi, il ne sera plus possible ensuite de changer les noms des trois titulaires et de la remplaçante sélectionnées.