JO-2024: le relais de la flamme débute, le football à l'honneur à Marseille

Basile Boli à la basilique de "la Bonne Mère", Didier Drogba au stade Vélodrome: le football sera à l'honneur jeudi à Marseille pour la première étape du relais de la flamme olympique qui culminera le 26 juillet, pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris.

Le premier chaudron olympique a été embrasé mercredi soir sur le Vieux-Port, par le rappeur marseillais Jul, devant 150.000 personnes. Des images diffusées en mondovision.

Mais, à partir de jeudi, la torche va désormais traverser la France, durant 78 jours en métropole et outre-mer, pour arriver le 26 juillet à Paris, où sera allumée la vasque olympique. Pour ce grand relais de la flamme, tradition née lors des JO 1936 à Berlin, Marseille sera la seule ville, avec Paris, à être traversée sur une journée entière.

Et, comme mercredi, un important dispositif de sécurité sera mis en oeuvre pour protéger le flambeau et ses porteurs. "Nous aurons des forces mobiles et en civil ainsi qu'un dispositif anti-drone", a résumé le préfet de police des Bouches-du-Rhône Pierre-Edouard Colliex, rappelant que la circulation et le stationnement seront interdits sur le parcours du relais.

Au fil de son périple dans la deuxième ville de France, la flamme sera portée par près de 200 relayeurs, sportifs, artistes et anonymes, mais aussi un collectif de 28 athlètes européens, ce 9 mai étant également la journée de l'Europe.

La gymnaste ukrainienne Maria Vysochanska, dont le père combat sur le front contre l'invasion russe, sera la capitaine de ce relais collectif auquel participeront également l'ancien perchiste français Jean Galfione, champion olympique en 1996 à Atlanta, ou la Polonaise Anita Wlodarczyk, triple championne olympique en titre du lancer de marteau.

Basile Boli et Tony Parker

Le journaliste français Mohamed Bouhafsi, l'ancien footballeur français Eric Di Meco, l'ancien footballeur ivoirien Didier Drogba, l'ancien footballeur français Basile Boli et l'animatrice de télévision Stella Carpenter, le 8 mai 2024 à Marseille AFP

Auparavant, c'est Basile Boli, légende de l'Olympique de Marseille, qui aura symboliquement ouvert ce relais. L'ex-défenseur olympien, seul buteur lors de la victoire du club marseillais en finale de la Ligue des champions 1993, portera la flamme devant la basilique Notre-Dame de la Garde, qui surplombe Marseille et en est le plus célèbre symbole.

Puis il transmettra le flambeau à Colette Cataldo, 83 ans, supportrice historique de l'OM depuis plus de 60 ans.

Au fil de huit segments tracés à travers la ville, la flamme passera ensuite par plusieurs lieux emblématiques, notamment le palais du Pharo, la Corniche qui domine la Méditerranée, la marina olympique où se tiendront cet été les épreuves de voile, le Vieux-Port, le Mucem ou les grandes lettres MARSEILLE installées façon Hollywood à l'entrée nord de la ville.

Sur la corniche, l'ancien basketteur Tony Parker et l'arrière des Bleus Nando De Colo, médaillé d'argent en 2021 à Tokyo, feront partie des coureurs.

Les anciens nageurs Frédérick Bousquet et Fabien Gilot, le skieur Cyprien Sarrazin, auteur cet hiver d'un incroyable doublé sur la mythique descente de Kitzbühel, et plusieurs membres de l'équipe de France de voile, comme la championne du monde de kite-foil Lauriane Nolot ou le spécialiste de l'Ilca 7 Jean-Baptiste Bernaz, porteront également le feu olympique.

Drogba avant le départ

L'actrice et humoriste Nicole Ferroni, l'animateur de télévision Camille Combal et le chef triplement étoilé Alexandre Mazzia, associé à la préparation des repas des athlètes cet été et dont le restaurant est à Marseille, seront eux aussi relayeurs.

Carte retraçant l'itinéraire du relais de la flamme olympique, du 8 mai au 26 juillet 2024 AFP

Pour conclure cette première journée du relais, le dernier segment conduira la flamme jusqu'au Stade Vélodrome, où se tiendront cet été 10 matches des tournois olympiques féminin et masculin de football.

Le ballon rond sera alors à l'honneur avec la présence de Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or 1991, de Louisa Necib, Marseillaise et ancienne N.10 de l'équipe de France, et Valentin Rongier, actuel capitaine de l'OM.

Le rappeur Soprano, enfant du Plan d'Aou, dans les quartiers Nord de la ville, effectuera pour sa part un spectaculaire relais sur le toit du Stade. Puis il remettra la flamme à Eric Di Meco, champion d'Europe 1993 avec l'OM, qui la tendra lui-même à Didier Drogba, autre légende du club marseillais, à charge pour ce dernier d'allumer donc le deuxième chaudron de ces Jeux, au pied du mythique Vélodrome.

Vendredi, la flamme quittera enfin Marseille pour continuer son périple par le Var. Puis son chemin se poursuivra jusqu'à Paris, via le Mont-Saint-Michel, les plages du Débarquement, le Château de Versailles ou encore le Viaduc de Millau.