JO-2024: les défis d'Agbégnénou et Marchand avancent

La judoka Clarisse Agbégnénou, double médaillée d'or à Tokyo (individuel et par équipes), partie à la conquête d'un nouveau titre aux JO-2024, s'est hissée en demi-finale (-63 kg), comme le nageur Léon Marchand qui s'attaque à un défi monstre à la piscine de La Défense.

Si en aviron, les champions olympiques en titre Matthieu Androdias et Hugo Boucheron ne remonteront pas sur le podium, la star de la gymnastique, l'Américaine Simone Biles, a elle l'occasion de décrocher sa première médaille de ces Jeux, sur cinq possibles, lors de l'épreuve par équipes.

Les triathlètes ne braveront pas les fortes chaleurs annoncées - avec risques d'orages forts en fin d'après-midi - et devront attendre, l'épreuve masculine ayant été reportée de mardi à mercredi, pour cause de pollution encore trop élevée de la Seine.

. Double demi pour Marchand

Le Français Léon Marchand participe à une épreuve de natation du 400m quatre nages individuel masculin lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 à la Paris La Defense Arena à Nanterre, à l'ouest de Paris, le 28 juillet 2024 AFP

En or sur 400 m 4 nages dimanche soir, Léon Marchand a attaqué avec brio son défi: réaliser le doublé 200 m brasse-200 m papillon. Il s'est hissé dans la matinée en demi-finale de chaque épreuve, qu'il disputera en soirée (avec un écart de 72 minutes entre les deux courses). S'il se qualifie, il disputera la première finale mercredi à 20h36, la seconde à 22h15. Le test réussi lors des Championnats de France en juin lui a ouvert l'appétit pour les Jeux.

. Deux chances pour Agbégnénou

Après deux combats difficilement gagnés, Clarisse Agbégnénou, championne olympique en titre des -63 kg, est montée en puissance pour rallier les demi-finales devant un public en ébullition. Devenue mère en 2022, elle avait époustouflé la planète judo l'année suivante, avec un sixième titre mondial. C'est désormais une autre rivale coriace qui l'attend après 16h00: la Slovène Andreja Leski, double médaillée d'argent mondiale. Elle sera assurée d'une médaille (or ou argent) en cas de succès. Une défaite la renverrait vers un combat pour le bronze.

. Androdias et Boucheron s'arrêtent en demies

Pas de doublé pour Matthieu Androdias et Hugo Boucheron. Les champions en titre du deux de couple ont été éliminés en demi-finales à Vaires-sur-Marne. Leur échec n'est toutefois pas une surprise au vu de leur débuts en série (3e place). Et si depuis leur sacre à Tokyo ils ont remporté un deuxième titre mondial, ils ont aussi eu du mal à digérer leur médaille d'or, Boucheron traversant même une période de dépression en 2022. Androdias a de son côté dû faire une croix sur la saison 2023 à cause d'un virus tenace. Depuis le début de l'année, il a collectionné les pépins physiques, notamment au dos.

. Première pour Biles ?

L'Américaine Simone Biles participe à l'épreuve des barres asymétriques lors des qualifications féminines de gymnastique artistique aux JO-2024 à l'Arena Bercy à Paris, le 28 juillet 2024 AFP

Simone Biles a l'occasion de remporter sa première médaille de ces Jeux, sur cinq possibles, lors de l'épreuve par équipes. En l'absence des Russes, les Américaines ont l'ambition de monter sur la plus haute marche du podium. Un titre serait le cinquième pour Biles, un retour éclatant aux Jeux trois ans après son effondrement mental à Tokyo.

. Le triathlon masculin reporté pour cause de pollution

L'épreuve masculine du triathlon a été reportée de mardi à mercredi, le même jour que l'épreuve féminine, en raison d'une eau de la Seine encore trop polluée au moment des dernières analyses, ont annoncé trois heures avant le départ les organisateurs. Les deux entraînements de "familiarisation" dans la Seine prévus dimanche et lundi, avaient déjà été annulés pour cause de pollution.

Les Français Dorian Coninx, Léo Bergère et Pierre Le Corre visent l'or après une déconvenue à Tokyo. Le Britannique Alex Yee et le Néo-Zélandais Hayden Wilde, médaillés d'argent et de bronze à Tokyo en 2021, ainsi que l'Australien Matthew Hauser et le Portugais Vasco Vilaca, entendent gâcher la fête des locaux.

. Coup de chaud et risque d'orages

Athlètes et spectateurs se préparent à affronter de fortes chaleurs avec des températures qui pourraient monter jusqu'à 35°C, le Comité d'organisation des JO n'ayant pas prévu de reports de compétitions pour cause de canicule.

À La Concorde, où un soleil de plomb s'est abattu lundi sur le bitume du skatepark, en contrebas de l'obélisque de Louxor, les skaters ont souvent utilisé des packs de glace pour se rafraîchir le crâne ou le visage entre les runs qui ont débuté à midi. Mardi, le tournoi de basket 3X3 débute à 17h30 à La Concorde, alors que l'Île-de-France, dont Paris, est placée en alerte orange pour les orages en fin d'après-midi.