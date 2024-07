JO-2024: les épreuves ont commencé avec deux matches de foot masculin

Les compétitions des JO de Paris-2024 ont débuté mercredi à 15h00 (13h00 GMT), avec le coup d'envoi de deux matches du tournoi de football masculin.

Deux jours avant la cérémonie d'ouverture prévue sur la Seine, le foot ouvre donc le bal des épreuves olympiques trente minutes avant le rugby à VII.

Au Parc des Princes à Paris, l'Espagne affronte l'Ouzbékistan dans le groupe C, tandis que l'Argentine défie le Maroc à Saint-Etienne dans le groupe B.

Six autres matches sont prévus dans l'après-midi et la soirée, dont l'entrée en lice de la France contre les Etats-Unis à 21h00, et un Mali-Israël sous haute surveillance policière, sur fond d'appels à la "mobilisation" contre la présence de la délégation israélienne en France à cause de la guerre à Gaza.

Le tournoi de rugby à VII commence également dès ce mercredi au stade de France, avec le coup d'envoi à 15h30 de la première rencontre entre l'Australie et les Samoa.

A 16h30, les spectateurs pourront voir à l'oeuvre la première grande star de ces Jeux, le Français Antoine Dupont, considéré comme un des meilleurs joueurs de rugby au monde. Avec son renfort, les Bleus, qui affrontent les Etats-Unis puis l'Uruguay mercredi en poule, veulent croire en leur chance de détrôner les doubles champions olympiques fidjiens.