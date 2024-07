JO-2024: les grands noms du sport européen attendus à Paris

Le tennisman Rafael Nadal, le perchiste Mondo Duplantis, le basketteur Giannis Antetokounmpo ou encore la footballeuse Aitana Bonmati seront les grands noms du sport européen aux Jeux olympiques de Paris 2024, du 26 juillet au 11 août.

Athlétisme

Champion olympique inattendu du 100m à Tokyo, l'Italien Marcell Jacobs voudra récidiver. Mais avec un titre de champion d'Europe décroché en 10 sec 02 à Rome, le sprinter est encore loin des 9 sec 77 du Jamaïcain Kishane Thompson, homme le plus rapide de l'année.

Mondo Duplantis sera lui le grandissime favori du concours de saut à la perche. Le Suédois, champion olympique de Tokyo et récent champion d'Europe, arrivera à Paris en grande forme, trois mois après avoir amélioré pour la huitième fois le record du monde pour l'établir à 6,24 m.

La sauteuse en hauteur ukrainienne Yaroslava Mahuchikh pose après avoir battu le record du monde au "Meeting de Paris" à Paris, en France, le 7 juillet 2024 AFP/Archives

A la hauteur, l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh a effacé début juillet un record du monde vieux de 37 ans en franchissant une barre à 2,10 m... à Paris. A 22 ans, elle arrivera aux JO en favorite tout comme Gianmarco Tamberi, récent champion d'Europe de la hauteur et meilleur performeur mondial de la saison à 2,37 m. Touché aux ischio-jambiers, le showman italien a dû renoncer à deux concours mais devrait être rétabli pour les Jeux.

Devenue début juillet la deuxième athlète de l'histoire à courir un 400m haies sous les 51 secondes, la Néerlandaise championne du monde Femke Bol fera face à l'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone qui a récemment amélioré son record du monde de la distance en 50 sec 65.

Chez les hommes, le Norvégien Karsten Warholm, seul homme à ce jour sous les 46 secondes, tentera de conserver son titre mais devra, comme à Tokyo, se défaire du Brésilien Alison Dos Santos et de l'Américain Rai Benjamin, en grande forme cette saison.

Basket -

Vainqueur du Tournoi de qualification olympique avec la Grèce, Giannis Antetokounmpo va disputer à 29 ans ses premiers Jeux et les premiers de son équipe depuis 2008. Champion de NBA 2021 avec les Milwaukee Bucks, le "Greak Freak" pourrait croiser sur les parquets le Serbe Nikola Jokic, mais pas le Slovène Luka Doncic qu'il a été éliminé de la course olympique au TQO.

- Cyclisme

Le coureur néerlandais Mathieu van der Poel, vêtu de son maillot arc en ciel de champion du monde, lors de la 4e étape du Tour de France entre Pinerolo en Italie et Valloire en France, le 2 juillet 2024 AFP/Archives

Champion du monde de cyclisme sur route, le Néerlandais Mathieu van der Poel sera un des principaux prétendants au titre olympique à Paris. Mais la présence du Slovène Tadej Pogacar et des Belges Remco Evenepoel et Wout Van Aert rendent bien incertaine l'issue des 273 km de course.

Football

Championne du monde avec l'Espagne en 2023 et élue Ballon d'Or dans la foulée, Aitana Bonmati va tenter de conduire sa sélection sur le toit de l'Olympe pour la première fois. La milieu de terrain sort d'une saison pleine avec le FC Barcelone où elle a remporté la Supercoupe d'Espagne, la Liga Féminine, la Coupe de la Reine et la Ligue des champions.

Natation

Le nageur français Léon Marchand prend part à un entrainement de l'équipe de France à Bellerive-sur-Allier près de Vichy, le 17 juillet 2024 AFP/Archives

Pressenti pour être la star française des Jeux de Paris, Léon Marchand peut viser jusqu'à quatre médailles en individuel: sur 200 m brasse, 200 m papillon, 200 4 nages et surtout sur 400 m 4 nages, dont il détient le record du monde chipé à Michael Phelps. A 22 ans, le quintuple champion du monde pourrait devenir le sportif tricolore le plus médaillé sur une même édition des Jeux d'été.

Champion d'Europe sur 100 et 200 m en 2022, David Popovici sera une des têtes d'affiches européennes du bassin. Mais sur la distance reine, le Roumain aura fort à faire face au Chinois Pan Zhanle qui lui a dérobé le record du monde du 100 m en février.

Présente à Pékin en 2008 à l'âge de 15 ans, Sarah Sjöström va participer à ses cinquièmes JO. La suédoise aux quatre médailles olympiques voudra "monter sur la plus haute marche du podium" comme aux Mondiaux de Doha en février, où elle s'est imposé sur 50 m papillon et nage libre.

Tennis

Éliminé dès le premier tour de Roland-Garros cette année, Rafael Nadal va retrouver son jardin pour y disputer le tournoi olympique en simple et en double, où il sera associé à son compatriote espagnol Carlos Alcaraz. Titré en simple à Pékin (2008) et en double à Rio (2016), le Majorquin de 38 ans reste sur deux saisons grandement compliquées par les blessures. Son grand rival Novak Djokovic, 37 ans, sera aussi de la partie, à la conquête du seul grand titre manquant à son palmarès sans fin: la médaille d'or en simple.

Dans le tournoi féminin, la Polonaise Iga Swiatek, titrée pour la quatrième fois à Paris en juin, fera figure de grande favorite malgré une élimination dès le troisième tour à Wimbledon.