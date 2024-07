JO-2024: les handballeuses gagnent, Dupont entrevoit la médaille

Les handballeuses françaises ont commencé la défense de leur titre en battant, plutôt difficilement, la Hongrie (31-28) jeudi, à la veille de la très attendue cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.

Une cérémonie qu'Antoine Dupont suivra avec en poche un billet pour les demi-finales du tournoi de rugby à 7.

Les footballeuses espagnoles l'emportent

Aitana Bonmati à Chomutov le 12 juillet 2024 AFP

Championnes du monde en 2023, les Espagnoles rêvent de décrocher le titre olympique. Elles se sont pourtant retrouvées menées par le Japon avant l'égalisation de leur milieu de terrain Aitana Bonmati qui a accumulé les récompenses individuelles l'année dernière, à commencer par le Ballon d'or. Mariona Caldentey a offert la victoire à la Roja.

Tenantes du titre, les Canadiennes, au centre d'une affaire d'espionnage de leurs adversaires, ont battu sur le même score les Néo-Zélandaises. Les Françaises entrent en piste contre la Colombie (21h00), à Lyon, où évoluent de nombreuses Bleues comme l'emblématique capitaine Wendie Renard.

À l'entraînement, Biles impressionne déjà

Détendue, la superstar de la gymnastique artistique Simone Biles s'est entraînée dans l'Arena Bercy, où elle entre en lice dans trois jours. Après être passée à la poutre et au sol, elle s'est présentée au saut pour réaliser un yurchenko double carpé impeccable, connu dans le code de notation de la gym comme le "Biles II", depuis qu'elle l'a réussi lors des Mondiaux-2023. Aucune autre femme n'a jamais pu réaliser ce saut. Son entraîneuse française n'a pas caché sa satisfaction: "Oui, c'était vraiment bien".

Les handballeuses assurent

Les Bleues ont d'abord eu les mains moites et le bras tendu, puis elles ont été réveillées par l'entrée en jeu de Méline Nocandy et s'en sont remises en deuxième mi-temps aux arrêts d'Hatadou Sako et à leur capitaine Estelle Nze Minko. Elles disposent de deux jours pleins pour régler les nombreuses scories qui les ont longtemps empêchées de décramponner les Hongroises. Une victoire sur les Pays-Bas dimanche leur ferait faire déjà un pas en direction des quarts de finale.

La France de Dupont peut rêver

Guidés par Antoine Dupont, les Bleus du rugby à 7, victorieux du circuit mondial au printemps, peuvent entretenir leur rêve de médaille, grâce à leur succès sur l'Argentine (26-14) qui les propulse en demi-finale, où ils affronteront l'Afrique du Sud samedi. Les Springboks ont imposé leur vitesse aux Néo-Zélandais pour accéder au dernier carré.

Duel de légende

Les deux hommes les plus titrés du tennis masculin, l'Espagnol Rafael Nadal et le Serbe Novak Djokovic, 46 titres de Grand Chelem et 75 ans à eux deux, s'affronteront dès le deuxième tour. L'or olympique est le seul grand titre qui manque à Djokovic. Quant à Nadal, ce tournoi, pourrait être celui de ses adieux à la terre battue de Roland-Garros où il s'est imposé quatorze fois.

La France va accueillir le monde

Tribune au bord de la Seine à Paris le 19 juillet 2024 AFP

J-1 pour la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Avec quels artistes? Aya Nakamura devrait participer aux festivités, selon une source proche du dossier, les noms de Lady Gaga et Céline Dion circulent. Côté artistes français sont cités la chanteuse Juliette Armanet, le pianiste Sofiane Pamart, le chanteur-acteur Philippe Katherine et le groupe français de heavy metal Gojira.

Pour cette cérémonie, qui débutera à 19h30, la météo autorise un optimisme prudent: "Il y un petit risque de pluies, mais si ça arrive ce sera plutôt quelques gouttes, de l'ordre de 1 à 2 mm", selon Météo-France.

En province, les stades de foot sonnent souvent creux

Les matches de football sont joués dans des stades parfois très peu remplis en province, ont constaté des journalistes de l'AFP. Chez les garçons, ils n’étaient pas plus de 5.000 devant Guinée-Nouvelle-Zélande mercredi à Nice, dans un stade de 35.000; 12.000 environ à Bordeaux pour Japon-Paraguay pour 41.000 places, selon des estimations de journalistes AFP. Même constat chez les filles où deux affiches pourtant de bon niveau, Allemagne-Australie à Marseille et Canada-Nouvelle-Zélande à Saint-Étienne, se sont jouées devant quelques milliers de spectateurs seulement. Sur la plateforme, il reste de nombreuses places à vendre. Le Comité d'organisation a expliqué à l'AFP avoir déjà vendu un total d'1,33 million de billets pour le foot sur 2,2 millions disponibles. Le football n'est pas un sport majeur de l'olympisme.