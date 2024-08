JO-2024: Surf d'or pour Vaast, les Bleues du hand en demie

Kauli Vaast a dompté la vague mythique de Teahupo'o à Tahiti pour offrir, chez lui, une 13e médaille d'or à la France mardi, quelques heures avant que les handballeuses ne valident leur place en demi-finale pour croire à un deuxième titre olympique consécutif.

La perspective des podiums est en revanche très lointaine pour les basketteurs derrière Victor Wembanyama: très peu convaincants jusqu'à présent, ils affrontent en début de soirée les Canadiens qui les avaient expulsés sans ménagement du Mondial l'an passé.

Le Cubain Mijain Lopez pourrait lui devenir le premier athlète cinq fois en or en autant d'éditions des JO d'été.

Journée historique pour le surf français

Le héros local Kauli Vaast a marqué l'histoire du surf, en venant à bout à Tahiti de l'Australien Jack Robinson pour le premier titre olympique français de la discipline. "Le mana était avec moi aujourd'hui", a-t-il commenté, évoquant cette force sacrée censée guider les Polynésiens. Sa victoire s'est accompagnée du bronze obtenu juste avant par la Française Johanne Defay.

Les handballeuses dans le dernier carré

Estelle Nze Minko à Villeneuve-d'Ascq le 6 août 2024 AFP

Championnes olympiques en titre, les handballeuses françaises ont tenu leur rang en battant sans trembler les Allemandes, en maîtrise permanente, portées encore par Tamara Horacek (sept buts) et défendues par leur dernier rempart Laura Glauser. Elles se preésenteront en favorites de leur demi-finale contre la Hongrie ou la Suède. Avant de possibles retrouvailles avec la Norvège, l'autre force dominante du handball féminin en l'absence de la Russie.

Etincelants à Tokyo, les sports collectifs français se portent bien, avec les volleyeurs en demi-finale et les footballeurs assurés de l'or ou de l'argent.

Basketteurs mal en point

Le basketteur français Victor Wembanyama réagit après avoir marqué lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq, dans le nord de la France, le 2 août 2024 AFP

Une exception toutefois à cette belle santé, les basketteurs. Une phase de poules plus que poussive, conclue par une déroute face à l'Allemagne (85-71), a révélé des dissensions, notamment entre le coach Vincent Collet et l'arrière Evan Fournier.

Et voilà que face aux vice-champions olympiques se présentent les Canadiens, auteurs d'une première partie sans fausse note, dans le sillage d'un chef de file dominant, Shai Gilgeous-Alexander, et d'une défense solide. Au Mondial-2023, les Canadiens avaient puni les Français, 95-65. Et en préparation, les Bleus avaient également été largement dominés (85-73) le 19 juillet.

S'ils veulent avoir la moindre chance, les Bleus devront retrouver un jeu offensif efficace et faire fonctionner leur duo Wembanyama-Gobert. Dans le premier quart, les champions du monde allemands ont facilement pris le meilleur sur la Grèce de Giannis Antetokounmpo.

Mijain Lopez pour l'histoire

Le lutteur cubain Mijain Lopez après sa victoire en demi-finale des 130 kg (greco-romaine) contre l'Azerbaïdjanais Sabah Saleh Shariati, aux JO de Paris, le 5 août 2024 AFP

Il est invaincu sur la scène olympique depuis Pékin en 2008. Le lutteur cubain Mijain Lopez (-130 kg) a accumulé quatre médailles d'or en autant d'éditions des Jeux, et semble bien parti pour en conquérir une cinquième, ce qu'aucun sportif n'a jamais fait aux JO d'été. Il avait décidé de mettre un terme à sa carrière après son titre à Tokyo en 2021, avant de reprendre la direction de la salle d'entraînement, pour décrocher une nouvelle médaille. L'heure est arrivée !

En piste pour le bronze

Cinquième temps des qualifications, les membres de l'équipe de vitesse de cyclisme sur piste se considèrent "dans le jeu" pour conquérir une médaille. Si l'Australie et surtout les Pays-Bas semblent hors d'atteinte, les Français devraient batailler avec les Britanniques et les Japonais pour le bronze.

Leur entraîneur Grégory Baugé "espère qu'on verra plus de drapeaux" dans les mains des supporters pour pousser ses coureurs vers la médaille, au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, annexé par les fans britanniques.

Epaillard au pied du podium

Julien Epaillard à Versailles le 6 août 2024 AFP

Il visait une médaille: le cavalier français Julien Epaillard a terminé mardi quatrième de la finale olympique de saut d'obstacles en individuel, remportée par l'Allemand Christian Kukuk. En tête après les qualifications lundi, Epaillard, sur la selle de sa jument Dubaï du Cèdre, a fait chuter le 12e obstacle du parcours. Cette "faute de relâchement" l'a privé d'un sans-faute et de tout espoir de médaille.

Le feuilleton de la Seine

La Seine est un des personnages centraux de ces Jeux et sa salubrité est testée quotidiennement. Un entraînement dans le fleuve en vue des épreuves de nage en eau libre a de nouveau été annulé. Il s'agit de la cinquième séance annulée depuis le début des Jeux olympiques, avec les quatre premières pour le triathlon. Les épreuves de nage en eau libre (10 km) sont prévues jeudi et vendredi. Le plan d'eau de Vaires-sur-Marne, hôte de l'aviron et du canoë, a été désigné comme plan de secours.