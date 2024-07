JO-2024/Foot: Le Sommer va "tout faire pour jouer le plus tôt possible" (à l'AFP)

L'attaquante des Bleues, Eugénie Le Sommer, 35 ans, de retour d'une blessure à un genou, a affirmé auprès de l'AFP "tout faire pour pouvoir le jouer le plus tôt possible" lors du tournoi olympique, qui débute jeudi contre la Colombie.

Selon la Lyonnaise, pressentie pour rentrer en jeu et être la doublure de Marie-Antoinette Katoto pour ses troisièmes JO, les Bleues "sont capables de gagner" l'or.

Question: Vous revenez d'une blessure au genou, comment vous sentez-vous ?

Réponse: "De mieux en mieux. J'ai validé toutes les étapes. J'aurais bien aimé que ça aille plus vite. Je sais qu'au tout début, j'ai eu un petit peu de retard sur la marche puisque j'avais des douleurs qui m'empêchaient de le faire. Après j'ai eu une évolution normale. Mais au delà du genou, il faut aussi prendre son temps par rapport aux autres muscles".

Q: Vous avez fait le choix de vous faire opérer en avril, à quatre mois des Jeux olympiques, pourquoi ?

R: "Je me suis fait opérer car il y avait des chances que je puisse avoir des douleurs. Et aujourd'hui, je n'ai quasiment pas de douleurs au niveau du genou, juste des petites raideurs. Je ne regrette pas du tout car je ne pense pas que j'aurais pu être là aujourd'hui si je m'étais pas fait opérer. J'aurais eu des douleurs sur chaque pas, sur chaque frappe. Ce sera gagné quand j'aurai rejoué, je suis dans le bon processus. Au début, j'ai avancé au jour le jour, je ne me serai pas vue ici il y a trois mois. J'avais juste dans un coin de ma tête l'envie de faire les Jeux (...). Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis à 100% physiquement, mais pourtant j'y vais quand même. En tout cas, je me donnerai à 100% de ce que je peux faire".

Q: Vous n'avez pas joué un match depuis avril, quel sera votre rôle durant le tournoi ?

R: "Ce n'est pas moi qui vais le décider, ce sera le coach, mais ce sera forcément en accord avec ce que je ressens. J'espère être prête. Dans ma tête, j'ai envie de jouer et je vais tout faire pour pouvoir jouer le plus tôt possible et le plus longtemps possible. Il fallait que je me soigne et que je me concentre sur la rééducation. Et ce serait se tromper d'objectif que de penser à sa carrière. Le coup dur a été sur le moment, quand je me suis blessée. J'ai repensé au passé quand en 2021, en 2022, quand je pensais que l'équipe de France c'était fini. Donc aujourd'hui je ne me prends plus la tête avec cela".

Q: Souhaitez-vous participer à l'Euro-2025 ?

R: "Tant que je joue, j'ai des objectifs avec l'équipe de France. J'ai signé un an de plus à l'OL, c'est pour être performante, c'est pour jouer un maximum de matches et pouvoir faire l'Euro. J'ai toujours fait de la compétition, ce n'est pas parce que là, je suis plus proche de la fin de carrière que j'ai une pression supplémentaire. Après je ne pense pas que je rejouerai une Coupe du monde (ndlr: en 2027)".

L'attaquant de Lyon et des Bleues Eugénie Le Sommer lors d'un match contre le PSG, au Parc des Princes, le 1er octobre 2023 AFP/Archives

Q: L'attaquante, meilleure joueuse de D1, Tabitha Chawinga a signé à l'Olympique lyonnais. A 35 ans, est-ce que vous percevez différemment cette concurrence ?

R: "Cela fait 15 ans que l'on me pose cette question chaque année. Dès que je suis arrivée à Lyon, je savais où je mettais les pieds. J'ai toujours dit que la concurrence est indispensable dans une équipe qui vise tous les titres. Je me vois jouer et peu importe que la fille ait 20 ans ou 35 ans, on est toutes dans le même panier. Il faut montrer qu'on veut jouer, faut-il avoir confiance en soi. Et ça, c'est pareil chaque année. Et ce n'est pas aujourd'hui, à 35 ans, que je me suis posée cette question".

Q: Quel est votre objectif pour ce tournoi olympique ?

R: "L'objectif c'est la médaille. Clairement parce qu'on en a jamais eue. On verra si on peut avoir plus que la médaille. On est capable de gagner, on a de la qualité dans cette équipe, on est deuxième mondiale, on ne va pas se cacher".

Propos recueillis par Alice LEFEBVRE le 9 juillet.