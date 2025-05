JO-2026 à Cortina: "la principale raison de mon retour", assure Vonn à l'AFP

La perspective de disputer les Jeux olympiques 2026 à Cortina d'Ampezzo (Italie) a été "la principale raison" du retour à la compétition de la vedette américaine du ski Lindsey Vonn, a-t-elle assuré à l'AFP mercredi à Los Angeles.

"La principale raison de mon retour c'est la tenue des Jeux olympiques à Cortina", a expliqué Vonn, présente dans des studios loués par la télévision NBC pour filmer des sportifs amenés à représenter "Team USA" aux JO de Milan-Cortina en février 2026.

"Je ne pense pas que je serais revenue si les Jeux n'avaient pas eu lieu à Cortina. C'est un endroit qui a été historiquement très important pour moi. C'est là que je suis montée sur mon premier podium (en 2004), là où j'ai battu le record de victoires en Coupe du monde (2015), je me suis dit que ce serait un endroit parfait pour arrêter ma carrière une nouvelle fois. C'est clairement ma carotte."

Les épreuves de ski alpin féminin auront lieu à Cortina d'Ampezzo, réputée station des Dolomites, quand les hommes skieront eux à Bormio.

Agée de 40 ans, Vonn, championne olympique de descente en 2010, a effectué cet hiver son retour à la compétition plus de six ans après avoir arrêté sa carrière, le corps meurtri par de nombreuses blessures, mais les armoires pleines de trophées (82 succès en Coupe du monde, deux titres mondiaux, quatre gros globes du classement général).

Grâce à une opération au printemps 2024 de son genou droit, victime de dégénérescence tricompartimentale, l'Américaine a réussi son pari en retrouvant rapidement de bonnes sensations, avec un premier podium lors des finales de la Coupe du monde à Sun Valley (Idaho, Etats-Unis) il y a deux mois (2e du super-G).

"Cette saison de retour a été incroyable. J'ai connu beaucoup d'expériences géniales. Sun Valley a été une fin parfaite. Ca me donne beaucoup de confiance pour la saison prochaine. J'ai connu des hauts et des bas évidemment, et j'ai beaucoup appris. Je sais ce que j'ai à faire l'an prochain."

"Je pense désormais que les gens ont compris quelles sont mes capacités, et que les conversations vont être un peu différentes", a ajouté celle qui avait été meurtrie par les propos d'anciens skieurs, qui avaient émis des doutes sur l'intérêt de son retour.