JO-2026: la piste de bobsleigh de Cortina inaugurée, "un miracle"

Vue générale de la piste de bobsleigh, luge et skeleton des JO-2026 inaugurée le 25 mars 2025 à Cortina d'Ampezzo

La piste de bobsleigh, luge et skeleton des JO-2026 de Milan Cortina, dont la construction a soulevé des polémiques, a été inaugurée mardi, 305 jours après le début du chantier, "un miracle" selon ses promoteurs et des responsables locaux.

Cette inauguration coïncide avec une étape indispensable et qui a un temps semblé compromise, la pré-homologation de la piste longue de 1.749 m avec les premières descentes d'équipages de bobsleigh, de lugeurs et spécialistes du skeleton, italiens et étrangers.

"C'est un grand motif de fierté et d'émotion de se retrouver ici, c'est un moment important qui marque une étape fondamentale dans le parcours qui nous permettra d'accueillir de nouveau le sport mondial dans nos montagnes", a résumé le maire de Cortina d'Ampezzo, Gianluca Lorenzi.

"C'est un miracle d'avoir livré à temps ce chantier, 305 jours après son lancement, quelque chose rendu possible par le travail sans répit des 35 entreprises mobilisées", a renchéri Fabio Saldini, le patron de la Simico, la société de livraison des ouvrages olympiques.

La construction de cette piste, pour un montant de 120 millions d'euros, a en effet été lancée tardivement pour un projet de cette ampleur et complexité, en février 2024, à l'instigation du gouvernement ultra-conservateur de Giorgia Meloni, et a suscité beaucoup de polémiques.

Les organisateurs avaient initialement prévu de rénover la piste utilisée pour les JO-1956 de Cortina, avant de se raviser.

Ils avaient ensuite annoncé en octobre 2023 que faute de piste fonctionnant en Italie, les épreuves de bobsleigh, luge et skeleton seraient délocalisées à l'étranger, à St Moritz (Suisse) ou Innsbruck (Autriche), une première dans l'histoire des JO d'hiver.

Mais le gouvernement italien avait réagi à cette annonce en relançant au nom du "Made in Italy" le projet d'une nouvelle piste.

Acteur clef de ce projet, le N.2 du gouvernement italien Matteo Salvini, a salué ironiquement "le travail des journalistes qui nous ont motivé et qui, encore, en octobre 2023 écrivaient que la piste de Cortina ne serait jamais construite".

Un lugeur canadien participe à la journée de tests de pré-approbation du nouveau centre de glisse de Cortina en vue des Jeux olympiques d'hiver 2026, à Cortina, le 25 mars 2025 AFP

"Vouloir, c'est pouvoir, les ingénieurs et les architectes sont sans égaux dans le monde", a insisté le dirigeant italien d'extrême-droite qui a notamment comparé cette piste à la coupole de Brunelleschi, la plus grande du monde, qui couvre le Duomo de Florence.

"L'histoire est pleine d'Italiens qui ont osé (...) A l'époque on disait de cette coupole qu'elle ne tiendrait jamais le coup. Six siècles plus tard, elle est encore là. Cela vaudra aussi pour ceux qui disent que ces JO coûtent trop cher", a conclu le ministre italien des Transports.