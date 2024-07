JO de Paris 2024 : L’Arena Paris Sud vibre au rythme du handball

Sono à fond, stars accessibles, salles basses de plafond... Et si le parc des exposition de Versailles, plus connu pour ses salons du livre et de l'agriculture allait devenir le nouveau temple des sports de salles. Plongée dans le tournoi de handball masculin olympique en deux matchs : Hongrie-Egypte et France-Danemark. Choses vues.

Le Parc des Exposition s'est transformée en karaoké géant. "Oh Champs-Élysées, Oh Champs-Élysées... "Vous trouverez tout aux Champs-Élysées", suivi d'un "dans les Yeux d’Émile" entonné par le public pour soutenir l'équipe de France. Valentin Porte, cadre de l'équipe de France n'en revient toujours pas. "L'ambiance est géniale. Ils sont tous derrière nous et cela donne un sacrée coup de boost." La salle bas de plafond a permis d'accentuer le bruit des supporters. Un petit chaudron de la planète handball.

Hélas cela n'aura pas suffi. Le choc entre les triples champions du monde danois et les champions olympiques français a vite tournée à la correctionnel pour les Bleus. Dépassé par le talent d'un Mika Hansen ou de l'un de ses gardiens Jacobsen.

Il faut que l'on bosse, un journaliste à Nikola Karabatic. Moi aussi, répond le handballeur

En zone mixte, Nikolas Karabatic, la grande star du handball français était passablement énervé, cherchant à éviter les interviews. "Il faut que l'on bosse nous", lui lance un journaliste. "Moi aussi", répond le champion après la rouste reçue contre le Danemark 37 à 29. Les joueurs de l'équipe de France, malgré une défaite sévère en ouverture de leur tournoi, à la maison, se pratiquement tous arrêtés en zone mixte, s'exprimant lucidité sur leur performance.

Melvyn Richarson en échec devant la défense danoise. AP

"Nous nous sommes pris une claque", confesse Melvyn Richardson. "Il va falloir se mettre au travail", reconnaît Valentin Porte. Luka Karabatic estime lui que "nous nous sommes battus tous seuls". "Trop d'erreur, trop de pertes de balles", explique le géant, frère de Nikola.

Prochain match face à la Norvège et prochain match contre une redoutable équipe, la Norvège mais aussi contre l’Égypte. L’Égypte, championne d'Afrique des nations arrive ici avec de grandes ambitions, devenir la première nation africaine médaillée olympique au Handball. Les Pharaons ont terminé au pied du podium. Ce sport, originaire d'Allemagne et très européen, se mondialise et enregistre de plus en plus adepte. "Nous voulons aller le plus loin possible. L'Afrique a des équipes de plus en plus compétitives, l'Angola, la Tunisie... ", estime le meneur de jeu égyptien Yehia Elderaa. L'ambiance n'était pas si éloignée du match de la France contre le Danemark. Les titres de la sono, un peu plus anglophones. Un groupe de supporters égyptiens grimés en pharaons assuraient l'ambiance.

L'équipe de handball égyptienne face à la Hongrie.

Les Égyptiens affrontaient donc les Hongrois pour leur premier match de la compétition olympique. Et la chose n'a pas été aisé. Les Pharaons se sont imposés 35 à 32 dans la douleur. Prochain match contre le Danemark, triples champions du monde, puis contre la France, championne olympique. Même pas peur. "Nous avons des joueurs expérimentés. Nous avons intégré des jeunes joueurs. Nous pouvons jouer très bien", insiste le gardien des Pharaons Mohamed Aly. Avec un tel nom.