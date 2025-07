JO de Paris: première bougie et un coup de gueule d'Estanguet sur le budget du sport

Des kayaks, des paddles et des barques naviguent sur la Seine, avec l'Hôtel de Ville de Paris en arrière-plan, pour marquer le premier anniversaire des Jeux olympiques de Paris 2024, le 26 juillet 2025

Première bougie et un petit coup de gueule. L'ex boss des Jeux de Paris Tony Estanguet a célébré le premier anniversaire des JO de Paris samedi en critiquant la forte baisse projetée des crédits du sport en 2026 dans le plan de rigueur de François Bayrou.

Tony Estanguet qui, quand il était aux manettes de l'organisation n'aimait pas commenter le champ politique, n'a pas hésité samedi quand il a été questionné sur la baisse envisagée de 18% des crédits jeunesse et sport. "Pour moi c'est un peu incompréhensible, c'est très très difficile pour nous (le mouvement sportif, ndlr) de voir la manière dont est traité le sport dans ce pays en ce moment", a-t-il lancé, jugeant le sport "un peu sacrifié".

Cette baisse pour le budget 2026 annoncée au moment du plan de rigueur -- et une des plus fortes -- est venue s'ajouter à plusieurs coupes ces derniers mois, sidérant à chaque fois le monde du sport et mettant à mal la promesse du président Emmanuel Macron de faire de la France une nation sportive.

La dernière entaille en date, en avril, avait conduit la ministre des Sports, Marie Barsacq, a endosser contre son gré l'exclusion des 6-14 ans du pass sport, une aide à l'inscription des plus modestes en clubs de sport pour la rentrée scolaire.

"pas plus d'efforts"

L'ancienne madame héritage des JO au comité d'organisation a aussi fait passer un message samedi, concluant son intervention à la tribune lors d'un rassemblement d'acteurs des JO (fédérations, volontaires....) au Grand Palais en expliquant que "le ministère des Sports ferait l'effort comme les autres ministères mais pas plus".

Un peu avant, l'ex-ministre des JO Amélie Oudéa-Castéra, désormais à la tête du comité olympique (CNOSF), et montée au créneau depuis la semaine dernière, en a remis une couche: "On va continuer à se battre", a-t-elle assuré.

La première partie de la journée avait été plus consensuelle en bord de Seine. Un défilé de canoés, de kayaks, est venu accueillir la délégation du CIO présente à Paris, emmenée par sa nouvelle présidente Kirsty Coventry.

"Le monde se souvient de Paris et va continuer à se souvenir de Paris", a-t-elle lancé. "Il manque juste un peu de pluie pour être exactement dans l'ambiance de l'an dernier", a-t-elle plaisanté alors que la cérémonie d'ouverture s'était déroulée sous un déluge.

"souvenirs merveilleux"

D'ailleurs, son prédécesseur à la tête du CIO Thomas Bach a confié que sa "plus grande émotion" lors de la cérémonie d'ouverture avait été "la fin" car son succès avait provoqué "un soulagement parfait" après "tous les soucis" soulevés par cette cérémonie inédite en plein air et sur le fleuve.

"Aucune nostalgie, mais des souvenirs merveilleux qui sont toujours très forts et très présents", a commenté Tony Estanguet.

Après un tour en bord de Seine au côté de la maire de Paris Anne Hidalgo, et notamment de l'espace baignade du bras Marie en plein centre de Paris, la délégation est allée inaugurer le parvis Alice Milliat, du nom d'une sportive pionnière, dans le quartier de la Chapelle (nord de Paris) où ont été installées les dix statues de femmes illustres présentées lors de la cérémonie d'ouverture.

Le metteur en scène Thomas Jolly, chef d'orchestre avec Thierry Reboul de la cérémonie d'ouverture sur la Seine, a égrené leur nom un à un.

Les célébrations se sont poursuivies dans l'après-midi dans le département de Seine-Saint-Denis avec la visite du centre aquatique olympique, gratuit pour cette journée anniversaire, et du parc Georges-Valbon à la Courneuve où seront installés les anneaux olympiques. Il s'y déroulera aussi un grand concert.

Dans la soirée, l'envol de la vasque olympique qui s'est réinstallée aux Tuileries depuis le 21 juin, doit clore cette journée anniversaire.