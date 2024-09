JO de Paris: une dernière fête sur les Champs-Elysées pour célébrer l'équipe de France

Une dernière fête pour les athlètes de l'équipe de France après l'été à succès des Jeux de Paris. Les sportifs vont parader ce samedi sur les Champs-Elysées et les médaillés recevront, comme le veut la tradition, leur décoration officielle avant un concert géant place de l'Etoile.

"Je crois que c'est vraiment fini, on a un peu de mal à réaliser", a lâché vendredi le patron des Jeux de Paris 2024, Tony Estanguet, devant la presse réunie au siège du comité d'organisation à Saint-Denis. Alors pour retrouver un peu de la ferveur olympique, "rendez-vous" pour "un temps fort sur les Champs" et "célébrer les athlètes de l'équipe de France", a-t-il dit.

Le principe de ce défilé des sportifs avait été annoncé par Emmanuel Macron pendant les JO.

Quelques 300 d'entre eux, olympiens et paralympiens, vont défiler sur le haut de cette avenue mythique de Paris. Au total entre 8.000 et 10.000 personnes, artisans des JO comme des bénévoles, des membres du comité d'organisation (Cojo), des agents publics, se joindront aux sportifs.

Le président français Emmanuel Macron se tient devant les anneaux olympiques, après avoir posé avec des athlètes français lors d'une visite au village olympique, à Saint-Denis, dans le nord de Paris, le 22 juillet 2024 POOL/AFP/Archives

Sur la place de l'Etoile, ceux-ci recevront leur insigne des mains du président de la République ou de leurs pairs déjà décorés de l'ordre de la Légion d'honneur ou du Mérite.

Avec sa troisième médaille d'or en individuel, le judoka Teddy Riner sera élevé au grade de commandeur de l'ordre national du mérite. Il est de tradition depuis les Jeux d'hiver d'Innsbruck en 1964 que les médaillés soient décorés, et cela répond à des critères très précis.

Après les Jeux de Paris, ils sont 170 à être éligibles (contre 150 environ à Tokyo en 2021). En recevant il y a trois ans à l'Elysée les médaillés de Tokyo, Emmanuel Macron les avait exhortés "à faire beaucoup plus" à Paris. Il avait fixé à cette occasion l'objectif de figurer dans le Top 5 du classement des nations. Il a été atteint: avec 16 titres et 64 médailles, la France a réalisé à domicile les meilleurs JO de son histoire.

"Esprit de concorde"

Parmi les stars françaises des JO de Paris, on attend celui qui a fait démarrer le compteur de médailles d'or pour la France avec le rugby à VII, Antoine Dupont. Le nageur quatre fois doré Léon Marchand, l'escrimeuse Manon Apithy-Brunet ou encore la triathlète Cassandre Beaugrand seront aussi là.

Le Français Antoine Dupont célèbre sa médaille d'or lors de la cérémonie qui suit le match de rugby à VII entre la France et les Fidji, lors des Jeux olympiques de Paris 2024 au Stade de France à Saint-Denis, le 27 juillet 2024 AFP

Alors que les Jeux ont offert répit et joie aux Français après un mois de juin de sidération suivant la dissolution surprise de l'Assemblée nationale et les élections dans la foulée, le président de la République a expliqué dans un entretien au Parisien publié vendredi: "Nous devons être à la hauteur de cet esprit des Jeux de cette concorde nationale qui s'est exprimée."

Il a souhaité que le 14 septembre devienne chaque année une fête nationale du sport.

Après la remise de décorations, un concert géant se déroulera place de l'Etoile, avec certains des artistes qui ont marqué les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques, comme Marc Cerrone, les chanteurs Chris (Christine and the Queens) et Lucky Love, le duo Amadou et Mariam, ou encore la mezzo-soprano Axelle Saint-Cirel, qui avait chanté la Marseillaise lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, le 26 juillet

La chanteuse française Axelle Saint-Cirel interprète la "Marseillaise", l'hymne national français, sur le toit du Grand Palais lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, à Paris, le 26 juillet 2024 POOL/AFP/Archives

France Télévisions retransmettra la parade et le concert.

Pour sécuriser cette ultime fête olympique, plus de 4.000 policiers et gendarmes seront mobilisés, selon le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin. "La circulation dans la zone de Paris Ouest" sera "très compliquée demain (samedi)", a prévenu le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez. en appelant à éviter le secteur. Les commerces seront fermés sur l'avenue des Champs-Elysées, a-t-il encore dit.

Une fois la bande son éteinte, il sera temps pour les organisateurs de se pencher pendant plusieurs semaines sur les dernières factures et les comptes. Le Cojo a d'ailleurs précisé que le coût de cette parade-concert serait partagé entre les différents acteurs des Jeux et les partenaires.