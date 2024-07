JO: doublé historique pour Marchand, Seine d'or et de bronze pour les triathlètes

Léon Marchand a écrit l'histoire en devenant le premier nageur depuis plus d'un siècle à décrocher deux médailles d'or individuelles chez les hommes dans la même soirée sur le 200 m papillon et le 200 m brasse mercredi aux JO-2024, où les triathlètes ont également tutoyé les sommets.

Ces deux médailles d'or de Léon Marchand, après celle décrochée sur 400 m quatre nages, portent à 26 (dont 8 en or).

La France a empoché mercredi six autres médailles grâce au titre olympique de Cassandre Beaugrand et au bronze de Léo Bergère en triathlon, dont les épreuves ont pu avoir lieu après des analyses "conformes" de la Seine, en plus du bronze d'Anthony Jeanjean en BMX Freestyle, de Maxime-Gaël Ngayap Hambou en judo et des Bleus du sabre par équipes. Entre les deux exploits de Marchand, Anastasiia Kirpichnikova a décroché l'argent du 1500 m nage libre.

. La moisson du triathlon

Les participantes du triathlon féminin des Jeux de Paris plongent dans la Seine au moment du départ, le 31 juillet 2024 AFP

C'était le feuilleton de cette première semaine parisienne: la Seine allait-elle pouvoir accueillir la partie natation des triathlons, après le report de l'épreuve masculine mardi?

Les dernières analyses d'eau ayant été jugées "conformes" selon les organisateurs, Cassandre Beaugrand en a profité pour décrocher la première médaille d'or du triathlon français.

Dans cette épreuve qui mêle 1.500 m de natation en eau libre, 40 km de vélo et 10 km de course, elle a fait la différence dans la dernière partie de la course à pied.

Fichier vidéo Moins de trois heures plus tard, Léo Bergère a pris la médaille de bronze de l'épreuve masculine derrière les deux favoris, le Britannique Alex Yee et le Néo-Zélandais Hayden Wilde.

. Marchand compte jusqu'à 3

Le Français Leon Marchand participe à la demi-finale de l'épreuve de natation du 200 m brasse individuel masculin lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 à la Paris La Defense Arena à Nanterre, à l'ouest de Paris, le 30 juillet 2024 AFP

Léon Marchand a réalisé le doublé historique (200 m papillon-200 m brasse) en moins de deux heures à la piscine de la Défense, pour entrer de plain pied dans la légende olympique et du sport français, à 22 ans.

Avant Léon Marchand, seule l'Allemande de l'Est Kornelia Ender avait remporté deux titres individuels le même jour, lors des JO-1976 à Montréal. Chez les hommes, ça n'était pas arrivé depuis plus d'un siècle.

Déjà sacré sur 400 m quatre nage, il totalise désormais trois médailles d'or, en attendant le 200 m quatre nages (qualifications jeudi, finale vendredi), dont il sera le grand favori, et le relais 4 x 100 m 4 nages.

Durant la même soirée historique, l'Américaine Katie Ledecky est devenue la deuxième femme la plus titrée de l'histoire des JO avec son succès sur 1.500 m, devant Anastasiia Kirpichnikova, naturalisée l'an dernier après avoir porté les couleurs de la Russie. La Suédoise Sarah Sjöström, 30 ans, a elle remporté le 100 m nage libre, huit ans après son premier titre olympique obtenu sur 100 m papillon. Chez les messieurs, le 100 m nage libre messieurs est revenu au Chinois Pan Zhanle, qui a pulvérisé en 46 sec 40/100 son propre record du monde de la course reine, devant l'Australien Kyle Chalmers et le Roumain David Popovici.

. Du bronze à la Concorde...

Anthony Jeanjean, N.1 mondial de BMX freestyle, s'avançait sûr de ses forces. Dans le cadre prestigieux de la Concorde, il a fini en bronze. Sa jeune compatriote Laury Pérez, 20 ans, a fini 9e et dernière de la finale femmes.

. ... au judo et à l'escrime

Un nouvel invité surprise est venu égayer la journée du judo français, alors que sa principale chance de médaille, Marie-Eve Gahié, avait échoué lors du match pour le bronze. Comme Joan-Benjamin Gaba lundi, Maxime-Gaël Ngayap Hambou a surpris son monde pour aller décrocher une inattendue médaille de bronze à 23 ans pour ses premiers Jeux. Dans la catégorie des -90 kg, "MG" a dominé le Brésilien Rafael Macedo et offre une septième médaille au judo tricolore.

Les escrimeurs ont eux apporté une sixième médaille au quota: les sabreurs (les frères Patrice, Boladé Apithy et Maxime Pianfetti) se sont emparés du bronze dans l'épreuve par équipes, la première médaille dans cette arme depuis 2008.

. Félix passe, Alexis s'arrête

Félix Lebrun à Paris le 31 juillet 2024 AFP

Les frères Lebrun enflamment les tribunes de l'Arena Paris Sud depuis le début des Jeux, mais en quarts de finale du simple, il n'y aura plus que Félix. Le cadet (17 ans) s'est fait peur face au vétéran Dimitrij Ovtcharov, deux fois plus âgé que lui. Menant 3 sets à 0, il s'est fait reprendre 3-3 par l'ex-N.1 mondial avant d'arracher la victoire dans la septième manche. Son frère aîné Alexis, battu 4-1, n'a pas pu renverser la hiérarchie face au Brésilien Hugo Calderano (6e mondial).

. Les handballeurs en sursis

Balayés par le Danemark (37-29) puis la Norvège (27-22), les Bleus du handball ont évité l'écueil d'une troisième défaite d'affilée, parvenant à arracher le nul à la dernière seconde contre l’Egypte (26-26). Les Bleus peuvent encore croire à la qualification pour les quarts de finale.