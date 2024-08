JO: le "ping" en bronze, au tour des footballeurs et des basketteuses

Félix Lebrun a porté l'équipe de France vers la médaille de bronze du tennis de table vendredi à Paris, où les basketteuses tenteront de faire aussi bien que les hommes en se qualifiant pour la finale du tournoi olympique.

Au moment de l'entrée des Bleues dans l'arène de Bercy (21h00), les footballeurs opposés à l'Espagne en finale (18h00) au Parc des Princes auront peut-être apporté à la France une 15e médaille d'or qui égalerait le record des Jeux d'Atlanta en 1996.

Illustration de la puissance de frappe française dans les sports collectifs, trois autres équipes sont également qualifiées pour le match pour l'or - volley et basket masculin, hand féminin - presque deux semaines après le titre du rugby à sept chez les hommes.

. Les Français à la table des grands

Vingt-quatre ans que le ping-pong français attendait de monter sur un podium olympique ! Les frères Lebrun et Simon Gauzy, vainqueurs des Japonais (3-2) pour le bronze par équipes, succèdent à Jean-Philippe Gatien et Patrick Chilla, 3e aussi aux Jeux de Sydney, en double. Le surdoué Félix, 17 ans, déjà sur le podium en simple, a porté l'équipe sur ses épaules en gagnant ses deux matches: d'abord contre le N.1 japonais - après avoir sauvé deux balles de match - puis dans l'ultime duel pour la gagne. Avec deux médailles, la France a rempli son contrat et s'est trouvée une star pour l'avenir.

. De l'espoir au stade de France

L'équipe de France d'athlétisme, plombée par le forfait de Kevin Mayer dans le décathlon dès le premier jour des épreuves, va-t-elle éviter le zéro pointé tant redouté ? Elle a encore plusieurs chances d'y parvenir avec Gabriel Tual sur 800 m, Cyréna Samba-Mayela sur 100 m haies et avec les quatre relais, 4x100 et 4x400 féminin et masculin, tous présents en finale. Si Tual a assuré vendredi matin en prenant la deuxième place de sa demie, Samba-Mayela s'est fait peur à cause d'une "petite bêtise" sur la dernière haie: elle prend le dernier billet pour la finale au temps (12.52) pour trois centièmes de secondes ! Mais "les jambes sont là", assure-t-elle. Pour l'inattendu Clément Ducos, ce sera dès vendredi dans le 400 m haies où on attend des retrouvailles somptueuses entre le champion en titre norvégien Karsten Warholm, le Brésilien Alison Dos Santos et l'Américain Rai Benjamin, trois ans après leur course mémorable de Tokyo.

. La finale inattendue

Quand s'accumulaient de Kylian Mbappé à Antoine Griezmann les forfaits de stars faute d'autorisation de leurs clubs, peu croyaient aux chances des Bleuets de peser dans le tournoi olympique. Mais, mené par Thierry Henry, cet effectif de "fous" s'est bâti une histoire, illustrée par un succès arraché face à leurs "meilleurs ennemis" argentins, favoris du tournoi, en quarts.

Fichier vidéo Entre deux équipes pratiquant un jeu offensif, la finale face à l'Espagne (18h00 au Parc des Princes) promet d'offrir un joli spectacle, avec la Roja a priori un ton au-dessus.

"Quelle que soit l'adversité, on garde les mêmes principes", a détaillé le milieu de terrain Joris Chotard. "Presser, aller vers l'avant, et on prend du plaisir à faire ça. Parfois, c'est plus difficile à mettre en place, mais on garde toujours cet objectif."

Les Français n'ont été champions olympiques qu'à Los Angeles en 1984; le seul titre espagnol a été remporté à Barcelone en 1992.

. Encore une marche pour les basketteuses

JO-2024: le tableau des médailles AFP

Les basketteuses disputent vendredi (21h00) contre la Belgique leur quatrième demi-finale olympique d'affilée. Pour faire mieux que le bronze de Tokyo en 2021 et imiter les "Braqueuses" de Céline Dumerc, médaillées d'argent à Londres en 2012, les Bleues devront écarter les "Belgian Cats".

Dans l’autre demie, les Américaines en route vers un huitième titre affrontent les Australiennes.

. Carrington sept fois en or

Les Néo-Zélandaises Lisa Carrington (g) et Alicia Hoskin lors de leur victoire olympique en kayak biplace sur 500 m, le 9 août 2024 à Vaires-sur-Marne AFP

La kayakiste néo-zélandaise Lisa Carrington a décroché sa septième médaille d'or olympique, en kayak biplace sur 500 mètres, associée à Alicia Hoskin, sur le bassin de Vaires-sur-Marne. Et elle sera de nouveau en course samedi dans le K1 200 m !

En cas de huitième titre, elle rejoindrait l'Allemande Birgit Fischer au panthéon de sa discipline et consoliderait sa place dans l'histoire du sport: seules la gymnaste soviétique Larissa Latynina et la nageuse américaine Katie Ledecky (9 médailles d'or chacune) auraient touché l'or plus souvent qu'elle.