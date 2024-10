Joueur africain de l'année : la drôle de liste de la CAF

La Confédération africaine de football a dévoilé la liste des joueurs nommés pour le trophée du joueur africain de l'année. Si les grands favoris attendus sont bien là, certains choix de l'instance suscitent l'étonnement. Analyse.

Par TV5MONDE

Image CAF

4 minutes de lecture