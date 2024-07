Judo: Gaba surprend son monde avec l'argent, Cysique descend d'une marche

L'Arena Champ-de-Mars a cru au miracle jusqu'au bout: déjouant tous les pronostics, Joan-Benjamin Gaba s'est hissé lundi en finale du tournoi olympique de judo (-73kg), mais il a cédé au bout d'une finale irrespirable et se contente de l'argent.

C'est pourtant davantage Sarah-Léonie Cysique, médaillée d'argent à Tokyo en 2021, qui était attendue lundi dans le tableau féminin. Et si elle a tout de même fini en bronze, elle visait plus haut.

Mais Gaba, qui n'avait jusqu'ici qu'une médaille de bronze européenne pour toute récompense individuelle internationale, a réussi à 23 ans le meilleur tournoi de sa jeune carrière.

Il offre au passage au judo français sa cinquième médaille en trois jours seulement (deux argent et trois bronze). Manque encore l'or: Clarisse Agbégnénou, grande favorite de sa catégorie (-63kg), entre en lice mardi.

Elle découvrira à son tour l'ambiance hors du commun du Champ-de-Mars, qui a stupéfié même les Français les plus expérimentés: "Le public est incroyable ici, ça donne tellement d'énergie", a témoigné Gaba, "on est chez nous, forcément, et peut-être que si ça n'avait pas été à Paris, je n'aurais pas fait cette journée-là. Donc voilà, je remercie le public pour ça. "

A la veille des Jeux, lui ne faisait en tous cas pas partie des stars du judo français. Sa médaille aura sans doute surpris beaucoup de monde... sauf lui-même et ses proches.

"J'y vais pour gagner, assurait-il quelques jours avant les Jeux, ma médaille de bronze aux derniers championnats d'Europe a été un déclic. Ça m'a donné beaucoup de confiance. Je me sens légitime d’aller décrocher une médaille aux JO".

Combat farouche

Son unique frère Raphaël, son aîné d'un an, avait lui aussi "senti" que son cadet s'apprêtait à passer dans une autre dimension.

Le judoka français Joan-Benjamin Gabaaprès sa victoire en demi-finale des JO-2024 en -73 kg, à Paris le 29 juillet 2024 AFP

"Dans la semaine, il est rentré du village olympique", a-t-il témoigné lundi: "J'ai vraiment senti chez lui une aura, une certaine légèreté, aucune anxiété. Vraiment une confiance, une assurance. Je l'ai ressenti".

Dans une catégorie sans leader naturel en France, le jeune combattant avait gagné sa place aux Jeux grâce à une modeste médaille de bronze européenne fin 2023.

Dans la matinée, Gaba a réussi deux exploits pour se hisser en demi-finale. Dès son premier combat, il a éliminé le vieux guerrier Géorgien Lasha Shavdatuashvili, champion olympique à Londres-2012 en -66 kg et médaillé d'argent à Tokyo-2020 en -73kg.

Puis, après une victoire plus facile contre un adversaire tanzanien, il a défait en prolongation et au terme d'un combat d'une incroyable intensité le Japonais Soichi Hashimoto, de neuf ans son aîné et champion du monde 2017.

En finale, il a de nouveau poussé son adversaire à la prolongation, et n'a concédé un ippon qu'après presque 9 m 30 sec d'un nouvel affrontement farouche.

"Guerrier"

Son frère Raphaël parle de lui comme d'un "guerrier". "C'est quelqu'un qui ne ressent pas la peur. Il a vraiment un état d'esprit de guerrier. Donc quand il est face à l'adversaire, il ne se dit pas +je vais faire de mon mieux+. Non. Quand il y va, il se dit +je vais l'éteindre+", a-t-il raconté à quelques journalistes.

Dans le tableau féminin, Sarah-Léonie Cysique n'a pas pu faire aussi bien qu'à Tokyo, où elle avait décroché l'argent.

La judoka française Sarah Léonie Cysique (bleu) lors de sa victoire pour le bronze face à la Géorgienne Eteri Liparteliani en -57 kg le 28 juillet 2024 aux Jeux de Paris AFP

En demi-finale contre la double championne du monde canadienne Christa Deguchi, lors d'un âpre combat, les deux combattantes exténuées n'ont pas réussi à se départager sur un avantage (waza-ari ou ippon), et Cysique a finalement été battue aux pénalités, après 8 min 49 de bataille.

Quelques minutes après, elle a fini sur une bonne note dans le match pour le bronze pour remporter sa deuxième médaille olympique, contre la Géorgienne Eteri Liparteliani.

En larmes après coup, la Française a expliqué que ces "dernières semaines (avaient) été compliquées" et qu'elle avait réussi à se "remobiliser" après sa demi-finale perdue avec "ses tripes" et un "gros mental" pour aller chercher cette médaille.