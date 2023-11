Judo: Romane Dicko s'offre une quatrième couronne européenne

La judoka française Romane Dicko (en bleu) a été sacrée championne d'Europe des plus de 78 kg en battant l'Israélienne Raz Hershko le 5 novembre 2023 à Montpellier (France)

Lancée dans une course très serrée pour la sélection olympique, Romane Dicko a marqué des points en étant sacrée championne d'Europe des plus de 78 kg pour la quatrième fois de sa carrière, dimanche à Montpellier.

Dicko, toujours invaincue au niveau continental après ses victoires en 2018, 2020 et 2022, a battu en finale comme l'an dernier l'Israélienne Raz Hershko, N.1 mondiale de la catégorie, de manière expéditive.

Elle permet à la France de s'offrir un cinquième titre dans la compétition après ceux de Shirine Boukli (-48 kg), Amandine Buchard (-52 kg), Marie-Eve Gahié (-70 kg) et Luka Mkheidze (-60 kg).

"C'est un titre européen en plus (...), j'espère que j'en aurai encore plein, mais il y a une médaille olympique à aller chercher avant ça", a réagi la judoka de 24 ans, en concurrence pour la sélection aux Jeux de Paris avec Julia Tolofua, non retenue à Montpellier en raison d'une opération à une épaule.

"Ça fait plaisir de performer en France, et dans une course olympique qui est compliquée dans ma catégorie, c'était vraiment important de ramener la médaille d'or aujourd'hui", a insisté Dicko.

Sur la route de la finale, la Française a dominé successivement l'Autrichienne Maria Hoellwart puis les Néerlandaises Karen Stevenson et Marit Kamps, à chaque fois en moins de deux minutes. En finale, elle a fait plier Hershko par ippon en 34 secondes.

"J'ai réussi à me libérer et en finale, je voulais vraiment faire tomber (mon adversaire) et gagner avec la manière, je pense que je l'ai fait donc c'est cool!", a-t-elle déclaré.

Dicko, qui s'était révélée aux Jeux de Tokyo en 2021 en allant chercher une médaille de bronze individuelle, avait confirmé dans la foulée en remportant les Championnats du monde de Tachkent en 2022 pour sa première participation, puis le Masters en fin d'année dernière.

Mais un accident de parcours aux Mondiaux de Doha en mai dernier et la montée en puissance de Julia Tolofua, régulièrement médaillée au meilleur niveau et vice-championne du monde en titre, ont rendu la sélection pour les JO de Paris plus incertaine que prévue.

Malonga et Tcheuméo en retrait

La Française Romane Dicko salue le public après sa médaille d'or aux Championnat d'Europe de judo (+78 kg) à Montpellier (France) le 5 novembre 2023 AFP

"Elle s'est retrouvée", s'est félicité Christophe Massina, le patron de l'équipe de France féminine. "Elle marque des points, championne d'Europe, ce n'est pas rien, mais on fera le point au moment où ce sera nécessaire de le faire."

Dicko a été la seule Française à se hisser sur le podium en cette dernière journée de compétition dans l'Hérault.

Madeleine Malonga, vice-championne olympique à Tokyo, et la revenante Audrey Tcheuméo, à la lutte pour le billet olympique en -78 kg, ont toutes deux raté leur rendez-vous. Méconnaissable, Tcheuméo s'est inclinée en repêchage, tandis que Malonga a été battue dès son entrée en lice.

"J'étais en retrait, je ne me suis pas libérée. Pourtant je n'étais pas stressée. J'étais sur la retenue, sur le calcul, ce qui n'est pas mon point fort, et je n'ai pas réussi à relâcher le frein", a regretté Tcheuméo, double médaillée olympique.

Le Français Alexis Mathieu s'est incliné en quart de finale (-90 kg) face au Géorgien Lasha Bekauri lors des Championnats d'Europe de judo, le 5 novembre à Montpellier (France) AFP

Malonga a elle aussi exprimé sa déception, tout en assurant qu'elle allait rebondir. "Je sais que ce n'est pas la fin. Vu la façon dont j'ai travaillé, ce n'est pas possible que ça s'arrête là", a-t-elle affirmé.

Chez les hommes, Alexis Mathieu, malgré un bon début de journée, a lui aussi buté en repêchage des -90 kg.

Au total et à huit mois des Jeux olympiques de Paris, les Bleus quittent Montpellier avec neuf médailles, une de plus que l'an dernier à Sofia.