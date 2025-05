L1: avant Arsenal, le PSG très remanié trébuche à Strasbourg

Déjà champion, le Paris SG a perdu son deuxième match d'affilée en Ligue 1 samedi à Strasbourg (2-1), avec une équipe très différente de celle alignée contre Arsenal en Ligue des champions, avant la demi-finale retour de mercredi.

Ce succès lors de la 32e journée permet aux Alsaciens de réaliser une bonne affaire dans la course à l'Europe.

Le PSG avait perdu la semaine dernière, au Parc des Princes, contre Nice (3-1), juste avant la demi-finale aller de C1 à Londres, remportée mardi par le club français (1-0).

Avant de tenter de décrocher une place en finale mercredi, Luis Enrique et ses hommes ne paniqueront donc pas, d'autant que l'enjeu était encore moindre que contre Nice, où les Parisiens tentaient de battre le record d'invincibilité sur une saison.

Logiquement, Luis Enrique a aligné l'une des équipes les plus remaniées de la saison, afin de ménager les titulaires de Ligue des champions. Ousmane Dembélé, en processus de reprise après sa légère blessure à la cuisse droite mardi, et Gianluigi Donnarumma n'ont même pas fait le voyage. Vitinha, Fabian Ruiz ou encore Khvicha Kvaratskhelia observaient la rencontre depuis le banc.

Et cela s'est ressenti d'emblée avec un milieu Mayulu (19 ans) - Lee - Zaïre-Emery moins dominant, une défense Axel Tape (18 ans) - Beraldo - Hernandez sans repère et sans rythme, et une attaque Ramos - Barcola - Mbaye (17 ans) inoffensive.

Ce n'était donc pas surprenant de voir Strasbourg ouvrir le score sur corner, déjà talon d'Achille du PSG en temps normal. Lucas Hernandez a dévié malencontreusement dans son but une tête de Mamadou Sarr (20'). Peu dangereux malgré une possession majoritaire du ballon, le PSG a concédé d'autres occasions, dont une frappe de Dilane Bakwa au ras du poteau (23).

Barcola foudroyant

L'attaquant ^portugais du Paris SG Gonçalo Ramos (centre) lors de la défait à Strasbourg (2-1), le 3 mai 2025 AFP

Et c'est en toute fin d'une première période laborieuse des Parisiens que Strasbourg a marqué le second but, une belle frappe lointaine que Félix Lemarechal a pris le temps d'enrouler dans la lucarne (45+2).

En réaction, Bradley Barcola, titulaire qui devait se montrer après avoir vu "Kvara" et Désiré Doué lui passer devant dans la hiérarchie des titulaires en Ligue des champions, est revenu de la pause remonté comme un coucou. Il a placé une accélération foudroyante qui a surpris le pourtant excellent Djordje Petrovic (46, 2-1).

Luis Enrique a ensuite fait rentrer Désiré Doué et Fabian Ruiz pour continuer à mettre la pression sur Strasbourg et donner un peu de temps de jeu à des cadres avant Arsenal. Mais la partition parisienne n'en a pas été moins brouillonne, à l'image de frappes largement ratées de Doué ou de Mbaye. Quant à Gonçalo Ramos, il a été transparent, et ne paraît pas pouvoir dans sa forme actuelle être une alternative au poste d'avant-centre mercredi en cas de défaillance d'Ousmane Dembélé.

De son côté, Strasbourg a saisi l'opportunité de la rotation d'effectif parisienne pour l'emporter, non sans souffrir. Les Alsaciens n'ont pas construit leur succès sur l'intensité qui les caractérise, mais sur un coup de chance (le premier but), un bon contre (le deuxième) et leur solidité globale, dans le sillage d'un bon Djordje Petrovic.

Le gardien serbe de Strasbourg Djordje Petrovic réalise un arrêt lors de la victoire alsacienne face au Paris SG (2-1), le 3 mai 2025 à Strasbourg AFP

Le rêve un peu fou de décrocher une place en Ligue des champions prend de l'épaisseur, dans une Meinau encore survoltée samedi. Le Racing, quatrième provisoire avant les matches de ses désormais poursuivants Lille, Monaco et Lyon, n'a concédé qu'une seule défaite en 19 matches de championnat depuis décembre.

De surcroît, il vient d'écarter le dernier nuage de son calendrier. Car le Racing va affronter deux mal classés: Angers (actuellement quinzième) et Le Havre (seizième). Mais il devra peut-être faire sans deux de ses titulaires sortis blessés, Diego Moreira (62e) et Mamadou Sarr (69e). Cela ne devrait pas entamer la confiance d'un groupe qui ne cesse de surprendre.