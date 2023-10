L1: battu à Reims (2-0), Lyon s'enfonce dans la crise et à la dernière place

Le défenseur lyonnais Henrique et l'ailier de Reims Junya Ito pendant la rencontre entre les deux équipes au Stade Auguste-Delaune dimanche en Ligue 1

Toujours à la recherche de sa première victoire cette saison, l'Olympique lyonnais s'est encore incliné à Reims (2-0) dimanche après-midi et occupera la dernière place de Ligue 1 à l'issue de la septième journée.

Deux semaines après la nomination de l'Italien Fabio Grosso sur son banc, l'OL ne sort pas de la crise née de son mauvais début de championnat et ne compte toujours que deux points. A l'inverse, les Rémois confirment leur bon début d'exercice et grimpent provisoirement à la deuxième place avec treize points, en attendant l'issue du match de Brest à Nice dans l'après-midi.

"Je vois la lumière au fond, il faut aller la chercher, se fatiguer pour y arriver", a commenté Fabio Grosso après la rencontre, résolument optimiste.

Après la défaite à Brest (1-0), le week-end passé, l'Italien avait décidé d'innover en optant pour un système inédit à cinq défenseurs et en offrant leur première titularisation à trois joueurs : le défenseur irlandais Jake O'Brien, le milieu Skelly Alvero et l'attaquant bissau-guinéen Mama Baldé.

Rapidement debout et régulièrement hors de sa zone technique, le champion du monde en 2006 a donné de la voix pour encourager ses ouailles ou pester contre leurs mauvais choix, mais les options qu'il a prises n'ont finalement pas porté leurs fruits.

Absent du onze de départ dans le Finistère, Rayan Cherki a cette fois-ci été aligné d'entrée de jeu, mais a cédé sa place dès la 53e minute, remplacé par Ernest Nuamah, après un premier acte discret.

Lyon sans solution

La suspension d'Alexandre Lacazette a sans doute pesé dans le manque de cohérence offensive de l'OL, incapable de marquer pour la troisième fois consécutive et pire attaque du championnat (trois buts).

L'entraîneur italien de Lyon Fabio Grosso lors de la rencontre à Reims dimanche AFP

Les Rhodaniens ne se sont signalés que par quelques frappes, rarement dangereuses, et n'ont finalement pas eu de véritable occasion de but.

Au contraire, les Champenois ont su faire fructifier leurs quelques opportunités grâce à Teddy Teuma, omniprésent pour déclencher les offensives et Junya Ito, impliqué dans les deux buts.

L'international japonais a d'abord délivré sa deuxième passe décisive de la saison pour Marshall Munetsi, buteur de la tête (1-0, 45e+1) quelques jours après ses deux offrandes à Lille (2-1), puis a repris un centre de Teuma côté droit, claqué par Anthony Lopes, et finalement conclu, à nouveau de la tête, par le capitaine rémois Yunis Abdelhamid (2-0, 71e).

Sans répondant et inoffensif malgré les changements opérés par son entraîneur en seconde période, l'OL est apparu sans solution. Le chantier du technicien transalpin semble immense pour sortir cette équipe de la zone de relégation, éloignée de quatre points.

"On ne se dit pas du tout qu'on est menacé (par la relégation), a affirmé le capitaine du club Anthony Lopes dans la foulée du match. C'est un moment très compliqué pour l'OL et pour le groupe, on est tous conscients de la situation."

De leur côté, les Rémois confirment avec cette quatrième victoire qu'ils pourraient bien être l'équipe surprise de cette saison, avant la réception du leader monégasque lors de la prochaine journée, le 7 octobre.

"On a su montrer une belle maturité, c'est la preuve que le Stade de Reims avance", s'est félicité l'entraîneur rémois Will Still, avant de tempérer: "Pour l'instant, le classement ne veut rien dire."