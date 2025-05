L1: Brest plombe Lille dans la course à la Ligue des champions

Lille, battu 2-0 samedi à Brest pour la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1, a perdu toute chance de se qualifier directement pour la Ligue des champions, et n'a plus vraiment son destin entre les mains pour arracher la quatrième place, synonyme de barrages pour la C1.

Avec 57 points, l’équipe de Bruno Genesio occupe la 5e place, devancée par Nice à la différence de buts (+15 contre +19). Strasbourg, avec le même nombre de points, est 6e. Il faudra aux Nordistes battre Reims lors de la dernière journée et espérer un faux pas de Nice, qui accueillera Brest.

Après son nul heureux la semaine dernière contre Marseille (1-1), le LOSC a semblé sans solution face à un Brest pourtant diminué.

Privés de Benjamin André et Bafodé Diakité, les Nordistes ont sombré sur des buts de Ludovic Ajorque (1-0, 42e) et Kamory Doumbia (2-0, 64e).

Ajorque a récompensé les Bretons de leur domination en première période, en ouvrant le score à la réception d'un centre enroulé de Romain Del Castillo, d'une tête croisée imparable pour le gardien lillois Lucas Chevalier.

Malgré quelques tentatives de rébellion des Lillois, Brest n'a pas relâché son emprise après la pause. Et sur un contre en solitaire, conclu par un petit slalom dans la surface, Doumbia a confirmé le succès des Brestois face à des Nordistes maladroits et peu inspirés.

Le score aurait même pu être plus lourd sans Lucas Chevalier, auteur d’un bel arrêt sur une reprise de volée d'Abdallah Sima en fin de match (89e).

De son côté, Lille a peiné à se montré dangereux, si ce n’est sur un duel perdu par Ismaïly en début de match face à Marco Bizot (27e) ou sur un tir sur la barre d’Akpom (90'+2).