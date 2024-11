L1: choc du podium entre l'OM et l'ASM, l'OL et Nice se disputent l'Europe

Le choc entre l'OM et l'AS Monaco, troisième et dauphin de Ligue 1, clôturera dimanche (20h45) la 13e journée qui verra également une confrontation (17h00) entre deux concurrents pour les places européennes, Nice et l'OL.

. Le match: Marseille - Monaco

Après avoir rebondi à Lens samedi dernier (3-1), l'OM accueille les Monégasques au Vélodrome, où les hommes de Roberto De Zerbi ont connu une défaite indigne (3-1) face à Auxerre avant la trêve internationale.

A trois points de l'ASM, les Marseillais peuvent marquer un grand coup pour chiper la place de dauphin à Monaco, qui a connu sa première défaite mercredi en Ligue des champions face au Benfica Lisbonne (3-2).

A l'inverse, un revers pour l'OM pourrait permettre aux Lillois (4e, 22 pts) de monter sur la 3e place du podium du championnat, alors qu'ils sont portés par leur parcours en C1 et qu'ils ont un déplacement à Montpellier dimanche (15h00), largement à leur portée.

Actuel dernier du championnat, le MHSC n'a remporté qu'un seul match depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset et stagne à 7 points.

. Le joueur: Gianluigi Donnarumma

Le gardien italien Gianluigi Donnarumma, remplaçant lors du match contre le Bayern en Ligue des champions, le 26 novembre 2024 à Munich AFP/Archives

A Paris, au delà des turbulences en Ligue des champions, se pose désormais la question du gardien.

L'entraineur du leader de Ligue 1, Luis Enrique, qui avait déjà aligné Matvey Safonov en championnat contre Lens et Toulouse alors que Donnarumma était apte, a titularisé le portier russe mardi soir face au Bayern en Ligue des champions.

L'Italien n'est donc plus vraiment le gardien N.1 du PSG et la concurrence est véritablement lancée entre les deux portiers.

Samedi (21h00), au Parc des princes face à Nantes, en position de barragiste, l'Italien pourrait retrouver les cages parisiennes, qu'il n'a pas occupées depuis le 9 novembre face à Angers (4-2), avant la trêve internationale.

. Le chiffre: 1 point

Les joueurs de Nice célèbrent leur 2e but inscrit à domicile contre Strasbourg en Ligue 1, le 24 novembre 2024 AFP/Archives

Un point sépare les Niçois (5e) et les Lyonnais (6e), qui vont jouer, tous deux, en Ligue Europa jeudi soir.

Ils se retrouvent dimanche (17h00) au Groupama Stadium. Avec un potentiel succès, les joueurs de Pierre Sage, en quête de constance dans le jeu, pourraient doubler leur adversaire du week-end.

Pour ce match, l'espace réservé au groupe Lyon 1950 sera fermé, a décidé la commission de discipline de la LFP après les débordements lors du derby contre Saint-Etienne le 10 novembre.

Les Verts (13e, 13 pts) se déplacent à Rennes (15e, 11 pts) samedi (17h) pour la première de Jorge Sampaoli au Roazhon Park. Après une défaite lors de son premier match le week-end dernier, le coach argentin aura l'objectif de lancer les Rennais dans une dynamique positive, alors qu'ils sont juste au dessus de la place de barragiste.

Programme de la 13e journée du Championnat de France qui sera disputée les vendredi 29, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre:

Vendredi 29 novembre:

(20h45) Reims - Lens

Samedi 30 novembre:

(17h00) Rennes - Saint-Etienne

(19h00) Brest - Strasbourg

(21h00) Paris SG - Nantes

Dimanche 1er décembre:

(15h00) Montpellier - Lille

(17h00) Toulouse - Auxerre

Lyon - Nice

Le Havre - Angers

(20h45) Marseille - Monaco