L1: Gattuso emporté à son tour par la lessiveuse OM

Il a tenu moins de cinq mois: arrivé en septembre en remplacement de Marcelino, l'entraîneur italien Gennaro Gattuso va déjà quitter l'Olympique de Marseille, un club qu'il n'a pas réussi à remettre en ordre de marche et qui reste marqué par une instabilité presque maladive.

Le technicien italien (46 ans) était arrivé à la tête de l'OM fin septembre 2023 en remplacement de l'Espagnol Marcelino, parti au bout de cinq matches et dans la foulée de la fameuse réunion houleuse entre la direction du club et les représentants des groupes de supporters.

Gennaro Gattuso, à l'occasion de sa première conférence de presse avec l'Olympique de Marseille le 28 septembre 2023 AFP/Archives

Mais malgré des premières semaines encourageantes, quand il jugeait avoir "un vestiaire de +puta madre+", Gattuso n'est pas parvenu à redresser la situation d'une équipe qui n'a remporté aucun match en championnat en 2024 et pointe à la neuvième place du classement, loin d'une qualification pour une Coupe d'Europe.

En dehors de son succès étriqué en Coupe de France contre Thionville (1-0), une formation du 5e niveau, Marseille n'a plus gagné depuis le 17 décembre et la réception de Clermont.

Selon une source proche des négociations, la séparation entre les deux parties devrait s'effectuer sous forme d'une rupture à l'amiable et non d'une mise à pied.

Elle a été actée à l'issue d'une réunion entre Gattuso et ses dirigeants lundi matin, au lendemain d'une triste défaite à Brest (1-0), l'Italien ayant reconnu "ne plus avoir de solutions" pour relancer l'OM, selon cette même source.

Gennaro Gattuso,lors du match nul entre le Shakhtar Donetsk et l’Olympique de Marseille à Hambourg, en Europa League le 15 février 2024 AFP/Archives

La semaine dernière déjà, après un match nul concédé dans les dernières secondes face au Shakhtar Donetsk en Ligue Europa, Gattuso avait dit son impuissance face à l'incapacité de ses hommes à tenir un résultat.

"Tu te dis, +comment faire pour gagner ?+. Mais toute la saison on a eu ce genre de problème, c'est comme ça depuis que je suis arrivé. Comment on les résout, je ne sais pas, j'ai du mal", avait avoué l'Italien.

Gasset en intérimaire ?

Les Brestois célèbrent le premier but de Pierre Lees-Melou lors du match de football de L1 entre le Stade Brestois et l’Olympique de Marseille au stade Francis-Le Ble à Brest, le 18 février 2024 AFP

Même si sa direction assurait alors lui maintenir sa confiance, le signal envoyé par le champion du monde 2006 était négatif, celui d'un homme à court de solutions. Dimanche après le match perdu à Brest, il a encore estimé que son équipe avait "touché le fond" et il s'était dit "déçu de lui-même".

Dans ces conditions, sa situation était intenable et la direction du club a choisi d'agir vite alors que s'ouvre une semaine fondamentale pour l'OM avec les réceptions du Shakhtar jeudi et de Montpellier dimanche.

Selon la source consultée par l'OM, le successeur de Gattuso devrait être un "homme de coups, capable de rentrer dans la tête de ses joueurs et plutôt francophile" et le nom de Jean-Louis Gasset "se détache", peut-être pour un intérim jusqu'à la fin de saison.

Jean Louis Gasset, qui était chargé d'entraîner la Côte d'Ivoire pendant la première partie de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), serait évoqué pour succéder à Gattuso AFP/Archives

Agé de 70 ans, l'ancien adjoint de Laurent Blanc en équipe de France et au Paris SG, vient de quitter la sélection de Côte d'Ivoire pendant la Coupe d'Afrique des nations.

L'homme qui prendra place jeudi sur le banc marseillais aura en tous cas pour mission de sauver ce qui peut encore l'être, c'est-à-dire de tenter d'accrocher une place européenne en fin de saison, le Top 4 et la Ligue des champions étant désormais très loin, à huit longueurs devant.

Ce nouveau soubresaut vient également rappeler à quel point l'OM est incapable de construire dans la continuité. Depuis l'arrivée de Pablo Longoria au poste de président, il y a trois ans, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino et Gattuso ont dirigé l'équipe, en plus des intérimaires Nasser Larguet et Jacques Abardonado.

Longoria travaille donc à la prochaine étape, alors que cette saison de tempête porte le poids de chacun de ses choix discutables ou ratés: recrutements de Marcelino puis de Gattuso, mercatos frénétiques et manqués, affaiblissement de l'effectif.