L1: Gouiri et Greenwood envoient Marseille en C1 au Havre

L'attaquant algérien de Marseille Amine Gouiri marque le premier but de l'OM au Havre samedi, lors de la 33e journée de Ligue 1.

En allant gagner 3-1 au Havre, notamment grâce à doublé d'Amine Gouiri, Marseille s'est assuré une place sur le podium et une qualification directe pour la Ligue des champions la saison prochaine, au terme de la 33e journée de Ligue 1, samedi.

Avec 62 points, l'OM reste 2e avant la dernière journée et ne pourra plus être rejoint par Nice (4e), Lille (5e) ou Strasbourg (6e), tous battus samedi et qui n'en comptent que 57.

Le Havre, lui, 16e et barragiste virtuel avec 31 points, reste sous la menace de Saint-Etienne, 17e avec 30 unités mais a encore Nantes (15e) et Reims (14e) à portée.

Sérieux et appliqué, Marseille a su se ressaisir après avoir semblé perturbé par une interruption du match qui a duré près de 30 minutes et causée par un début de bagarre en tribune, peu après l'heure de jeu.

Des incidents en tribune au Havre samedi ont provoqué une interruption d'une trentaine de minutes du match contre l'OM de la 33e journée de Ligue 1. AFP

L'arbitre Willy Delajod avait immédiatement interrompu le match et renvoyé les joueurs aux vestiaires.

Quelques minutes plus tôt, Marseille venait de trouver la faille grâce à l'intenable Amine Gouiri. Bien lancé par Pierre-Emile Hojbjerg, l'Algérien avait profité d'un loupé du capitaine havrais Arouna Sangante, pour aller ajuster Mathieu Gorgelin du droit (0-1, 56e).

L'avantage était tout à fait logique tant Marseille avait dominé les débats jusque là.

Tout juste pouvait-on alors reprocher un petit manque de variété dans les attaques aux hommes de Roberto de Zerbi, ainsi qu'un manque de réalisme.

Greenwood prend les choses en main

Dès la 3e minute, Jonathan Rowe, titularisé sur l'aile gauche, a contré une première reprise de Gouiri aux six mètres qui avait semblé devoir faire mouche.

Un peu plus tard, Adrien Rabiot a manqué de réussite sur une tête qui s'est écrasée sur la transversale (10e), servi par un centre génial de l'extérieur du gauche de Mason Greenwood.

L'Anglais, sur son flanc droit, a d'ailleurs longtemps été la principale menace olympienne mais ses tentatives ont été soit trop écrasée (21e), non-cadré (23e) ou ont trouvé la main ferme de Gorgelin sur sa route (29e).

Après l'ouverture du score par Gouiri et l'interruption, Marseille a semblé avoir du mal à revenir dans le match alors que Le Havre jouait son va-tout.

Et sur un contre, favorisé par une défense mal placée, Issa Soumaré avait été le plus prompt pour reprendre un centre à ras de terre et remettre les deux équipes à égalité (1-1, 66e).

Amine Gouiri célèbre son but contre le Havre samedi lors de la 33e journée de Ligue 1. AFP

Après quelques minutes de flottement, Greenwood a repris les choses en main et sur un ballon qui semblait tout à fait anodin sur la droite, il a repiqué au centre et enroulé une frappe sublime du gauche qui est venue caresser l'intérieur du petit filet de Gorgelin, impuissant (1-2, 86e).

Dans une fin de match débridée, Josué Casimir et Loïc Nego ont raté une excellente opportunité d'égaliser à nouveau (90e) avant que Gouiri ne vienne composter définitivement le ticket européen de Marseille au bout du temps additionnel (1-3, 90+8).